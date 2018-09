Fietstocht langs lokale ambachtslieden

Kudelstaart – Komende zondag 30 september kan een prachtige fietstocht gemaakt worden langs lokale ambachtslieden in Kudelstaart en omgeving: De Amb8route. De deuren staan van 10.00 tot 16.00 uur open voor bezoekers die een kijkje in de werkplaatsen en ateliers wil komen nemen! Naast de ‘oude vertrouwde’ ambachtslieden, zoals het zeepatelier Uzepia, het schildersatelier van Ada Gons-Goosen, de bloembollenkweker Kees Koster, het beeldhouwersatelier van Femke Kempkes, de visserijbedrijf van Theo Rekelhof en de pottenbakkerij Laura Brambach van Patch of Heaven zijn er dit jaar drie nieuwe lokaties bij gekomen!

Weven, kweken en wonen

Het weefatelier ‘Achter het Schapenhek’, een atelier waar handmatig geweefd wordt, Hortensiakwekerij Schockman aan de Achterweg waar je kennis kunt maken met het kweken van verschillende soorten Hortensia’s en meubelatelier Zin in Wonen, een plek vol nostalgische woonideeën.

Ook aan de inwendige mens wordt gedacht; langs de route zijn verschillende horecapunten, te weten restaurant Oevers, eetcafé Op de Hoek en natuurlijk theetuin [H]eerlijk aan het Jaagpad!

Speciale activiteit

De Amb8route bestaat uit een fietsroute langs alle deelnemers en voert door het dorp Kudelstaart, langs de Westeinder en de Drecht via het Jaagpad aan de Amstel weer naar Kudelstaart. Zo ontdek je de omgeving per fiets en bezoek je bijzondere locaties. Je kunt natuurlijk ook een deel van de route bezoeken.

Voor de kinderen is er een speciale activiteit; doe mee met de portretten galerij. Er is een prachtig ‘galerij papier’ verkrijgbaar op iedere locatie. Hierop maak je bij iedere ambacht een mooie tekening over het ambacht en levert deze in op de facebook pagina van de Amb8route. De mooiste tekening wordt beloond met een creatieve workshop op het Beeldeneiland voor de winnaar met drie vriendjes en vriendinnetjes!

Prachtige route

Er is een prachtige fietsroute uitgezet langs alle ambachtslieden van ongeveer 18 kilometer. De routekaart voor deze fietsroute is te koop bij alle deelnemende locaties, maar ook bij restaurant Oevers en café Op de Hoek, aan de Kudelstaartseweg voor 3,50 euro. Beide lokaties zijn vanaf 10.00 uur geopend.

De routekaart bevat behalve de plattegrond en de contact gegevens van de deelnemers informatie over de omgeving en interessante kortingsbonnen! De routekaart is geldig voor 2 personen en kinderen fietsen gratis mee! De route kan op elke locatie worden gestart.Kijk ook op de website www.amb8route.nl of op facebook.