Mooie opbrengst Lions voor Kinderfondsen

Aalsmeer – Op zaterdag 15 september heeft Lionsclub Aalsmeer Ophelia tijdens de Kids Beach Day in Scheveningen een cheque van maar liefst 27.681,33 euro overhandigd aan het bestuur van Stichting Kinderfondsen Nederland.

Diverse acties

Dit geld is door de club ingezameld tijdens het clubjaar 2017/2018 middels diverse activiteiten, zoals de Kerstmarkt, het Proefvaren en de Paasbroden-actie. Enorm veel inwoners van Aalsmeer (en daarbuiten) hebben deelgenomen aan één of meerdere activiteiten waardoor deze werkelijk fenomenale opbrengst gerealiseerd kon worden.

Steun aan kinderen

Met het geld zal Stichting Kinderfondsen Nederland kinderen in de regio Aalsmeer die niet volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij ondersteunen. Het gaat om kinderen die leven onder de armoedegrens, kinderen met een beperking of kinderen met een langdurige ziekte. Onder andere schoolspullen, bijlessen, zwemlessen en een dagje uit kunnen worden bekostigd.

Lionsclub Aalsmeer Ophelia is haar sponsoren, die de activiteiten mede mogelijk hebben gemaakt, enorm dankbaar voor hun financiële of praktische hulp. Zonder hen was het niet mogelijk geweest deze prachtige opbrengst te genereren.