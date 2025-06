Feestweek Kudelstaart met tal van activiteiten

Kudelstaart – Op vrijdag 13 juni start de Feestweek Kudelstaart en tot en met zondag 22 juni staan tal van activiteiten voor elk wat wils op het programma. De eerste feestdag vrijdag start met een barbecue bij brasserie Oevers en Foodtruck festival bij Café Op de Hoek vanaf 17.00 uur. Op zaterdag 14 juni begint om 12.00 uur het inmiddels bekende Beachvolleybal achter Dorpshuis ‘t Podium aan de Kudelstaartseweg. De teams zijn er klaar voor en hopen op veel publiek.

Traditiegetrouw is op woensdag 18 juni de jaarmarkt in en rond het winkelcentrum van 12.00 tot 19.00 uur. Het belooft een zonnige dag te worden. Op donderdag 19 juni vanaf 14.00 uur is er feest op het plein voor alle Kudelstaarters van 65+, net als vorig jaar hoopt de organisatie op een fantastische middag. Vooraf aanmelden is wel een vereiste en kan via: ouderenmiddagkudelstaart@gmail.com. Om 19.45 uur begint deze dag het Keezen kampioenschap in Dorpshuis ‘t Podium. Kosten 8 euro per persoon. Aanmelden: keezeninkudelstaart@gmail.com. Zaterdag 21 juni wordt bijzonder, vanaf 13.00 uur is er het internationale hapjesfestival ‘Heel Kudel aan de kook’ in Dorpshuis ‘t Podium. Kom vooral proeven!

FlanHerenweg

Nieuw tijdens de Kudelstaartse Feestweek is de FlanHerenweg op zondag 22 juni. De Herenweg is autovrij vanaf 10.00 uur om te flaneren en om activiteiten te doen bij een aantal bewoners. Meer informatie over het programma op facebook InKudelstaart en op Instagram @InKudel.

Foto: Beachvolleybal op zaterdag achter Dorpshuis ’t Podium (archieffoto 2023).