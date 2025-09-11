Feestweek: Kindermiddag, Dirty Daddies en fietsen

Aalsmeer – De feestavonden in de tent op het Praamplein zijn woensdagavond 10 september begonnen en wat een start! Bomvol met publiek vol energie om te gaan feesten. En, zo kregen waarvoor ze kwamen. Evelynn, Danny Terp en DJ Eric wisten het publiek perfect mee te krijgen en The Dirty Daddies zorgden voor een explosieve afsluiting! Dat het overgrote deel van het publiek voor de fiets als vervoersmiddag had gekozen was duidelijk zichtbaar rond de tent: fietsen op het Praamplein, in de Punter-, Zijd- en Weteringstraat.

Ballenbak en cupcakes

In de middag werd de jeugd getrakteerd op een gezellig kinderfeest met een optreden van Lisanne Dijkstra en diverse activiteiten en leuke spelletjes waarmee prijsjes te winnen waren. Bij de jongste bezoekers was de ballenbak vooral in trek, de wat oudere kinderen lieten bij het versieren van cupcakes heel creatief te zijn. De kindermiddag was bedacht, georganiseerd en begeleid door derdejaars leerlingen van Yuverta Mavo Aalsmeer.

Foto’s: www.kicksfotos.nl