Feestweek Aalsmeer start weer met tentdienst

Aalsmeer – Voor de 31e keer dit jaar vormt de tentdienst de start van de Feestweek Aalsmeer. Op zondag 7 september nodigen zes Aalsmeerse kerken jong en oud uit om samen een bijzondere kerkdienst te beleven in de feesttent op het Praamplein. De dienst wordt dit jaar voorgaan door Bert Renkema, predikant van de Lijnbaankerk, en staat in het teken van het thema: ‘Je gelijk of je geluk’. In de huidige maatschappij botsen mensen vaak met verschillende meningen en opvattingen. Begrip en samenwerking lijken steeds moeilijker te worden en zelfs hechte relaties komen hierdoor onder druk te staan. Wat kies jij in zo’n situatie: je gelijk of je geluk?

De tentdienst is een initiatief van maar liefst zes kerken die de handen ineen hebben geslagen om een dienst te organiseren voor jong en oud, gelovig of zoekend. Iedereen is van harte welkom. Laat je meenemen in een verrassende ervaring vol muziek, dans, theater en een verhaal dat aan het denken zet. De deuren van de feesttent gaan open om 9.30 uur en om 10.00 uur begint de dienst. De organisatie hoopt u/jou op zondag 7 september te mogen verwelkomen.

Kijk voor meer informatie op de website: www.tentdienstaalsmeer.nl of volg de tentdienst op sociale media (www.facebook.com/tentdienstaalsmeer of www.instagram.com/tentdienstaalsmeer).

Foto: Optreden tijden tentdienst in 2024. Foto: www.kicksfotos.nl