Feesttent op z’n kop voor Dag van je Leven

Aalsmeer – Wat was het weer een feest donderdag 6 september overdag in de feesttent in Aalsmeer. Ruim vierhonderd mensen met een verstandelijke beperking, aangesloten bij Stichting Ons Tweede Thuis, kwamen voor het jaarlijkse Dag van je Leven-feest naar de feesttent op het Praamplein. Samen met hun begeleiders of ouders kwamen ze al vroeg met de speciaal ingezette bussen van onder andere Stichting Veteraan Autobussen.

Clown Hoky Poky wachtte iedereen enthousiast buiten op en er werd veel geknuffeld en ‘gehighfived’. Er was even paniek, omdat er een bus kapot bleek te zijn en een groep niet naar Aalsmeer kon komen. Maar op het laatste moment kon de organisatie rekenen op de medewerking van Met & Co die een extra bus had ingezet.

Zestig korte optredens

Eenmaal binnen verwelkomden Kimberley Hennipman, Dennis Wijnhout en René Eshuijs de gasten met vrolijke meezingers. Maar net als ieder jaar was het podium vooral voor de gasten zelf. En dat heeft de organisatie geweten, want iedereen kon genieten van meer dan zestig korte optredens. Diegene die dat wilde kreeg de kans om te stralen op het podium en bij allemaal werd onder luid applaus een medaille omgehangen. Er waren ook een aantal podiumtijgers die niet meer van het podium af te slaan waren en die werden spontaan bij alles betrokken.

Polonaise met wethouder

Op het podium was het leuk, maar ook in de zaal vermaakte iedereen zich prima. De één wat rustiger achterin de tent en de ander vrolijk vooraan dansend. Tussendoor liep clown Hoky Poky iedereen te verblijden met de mooiste ballonnencreaties. Uiteraard werden de nodige polonaises gelopen wat de feestvreugde alleen maar groter maakte. Zelfs wethouder Robbert-Jan van Duijn liep vrolijk een rondje mee en aan het begin van het feestgebeuren kwam ook wethouder Wilma Alink-Scheltema naar de tent om te zien wat een feest het was.

Hulp en vrienden

Het bestuur, de vrijwilligers, de artiesten, de EHBO en de mannen van de groengroep van Ons Tweede Thuis waren al vroeg in touw om alles op te bouwen en klaar te zetten. De dag ervoor waren er maar liefst zevenhonderd lunchpakketten klaar gemaakt met eten van Bakkerij Van Muyden en De Osdorper. Leuk was dat er dit jaar Ons Tweede Thuis-cliënten mee hielpen achter de bar.

Supervrienden Award

En dan waren er ook nog een paar officiële momentjes. Voorzitter Rob Langelaan mocht een Supervrienden-Award uitreiken aan Rick Leliveld van Accuraat Verhuur, omdat zij altijd voor spullen zorgen voor onder andere de botendag. En ook Astrid Sloot en Tamara Kwint van Ons Tweede Thuis werden in het zonnetje gezet met een Award. Zij zijn al vele jaren het aanspreekpunt binnen OTT en daarmee de steun en toeverlaat en goede hulp voor het bestuur.

Cheque voor stichting

Ook was het podium voor Jos Roodenburg van de Dutch Flower Foundation en Hans Rozendal van Westeinder Adviesgroep. Zij kwamen naar de feesttent om een cheque van 2000 euro te overhandigen aan Stichting Dag van je Leven. “Wij vinden het prachtig wat Stichting Dag van je Leven allemaal doet voor deze kwetsbare doelgroep. Zij verdienen het ook om te genieten van een feest tijdens de Aalsmeerse Feestweek of van de Westeinderplassen tijdens de botendag. En omdat we graag lokale doelen steunen, staan we helemaal achter hun goede werk.”

Foto: www.kicksfotos.nl