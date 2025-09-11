Feestelijke, officiële heropening Machineweg

Aalsmeer – Na ruim twee jaar van intensieve werkzaamheden is de vernieuwde Machineweg woensdag 10 september feestelijk heropend. Onder belangstelling van omwonenden, ondernemers en betrokken partijen werd de weg met een symbolische druk op de rode knop officieel in gebruik genomen. De duurzame confetti benadrukte hierbij de feestvreugde. De openingshandeling werd verricht door de wethouders Sven Spaargaren en Bart Kabout, Marja Ruigrok van de Vervoerregio en Sander Lodder van de aannemer KWS.

Omvangrijk project

De herinrichting van de Machineweg – tussen de Legmeerdijk en de Aalsmeerderweg – was een omvangrijk project. De weg is niet alleen opnieuw aangelegd, maar ook toekomstbestendig gemaakt. Zo zijn er comfortabele en veilige fietspaden gerealiseerd, nieuwe rotondes aangelegd en trottoirs vernieuwd. Verder is ook de doorstroming verbeterd en is er een 30 km-zone ingesteld. Er is niet alleen hard gewerkt aan de weg, maar ook aan het water wat onder de weg doorstroomt. Zo bevindt zich onder de rotonde bij de Catharina Amalialaan de hoofdaanvoer van het gemaal dat heel Aalsmeer van water voorziet en hiervoor moest onder de rotonde bij de Hornweg een nieuw persgemaal geplaatst worden met nieuwe pompen. Door de complexe werkzaamheden die hieraan zijn verricht kan het rioleringssysteem weer vele jaren vooruit. Om de impact op bewoners te minimaliseren, voerde aannemer KWS het project in fases uit. Zo bleef er altijd een doorgaande weg bereikbaar en hoefden vrachtwagens minimaal door de woonwijken te rijden.

Samenwerking

Wethouder Sven Spaargaren benadrukte in zijn speech het belang van samenwerking: “Vandaag vieren we niet alleen de heropening van een weg, maar ook de kracht van samenwerking. Dankzij de inzet van bewoners, bedrijven, aannemers, de Vervoerregio en onze partners is de Machineweg aanzienlijk verbeterd, wat bijdraagt aan meer veiligheid, betere bereikbaarheid en leefbaarheid in Aalsmeer.” Ook vicevoorzitter van de Vervoerregio Amsterdam, Marja Ruigrok, sprak haar waardering uit. “Met dit project hebben we de verkeersveiligheid flink verbeterd voor alle weggebruikers. De nieuwe bushaltes en betere overstap-voorzieningen maken het openbaar vervoer aantrekkelijker en toegankelijker.”

Technische uitdagingen

Sander Lodder, directeur van KWS noemde het een mooi project met technische uitdagingen. “We werkten niet alleen aan de infrastructuur voor verkeer, maar ook aan de waterdoorstroming en riolering. Ik ben trots op de flexibiliteit en het vakmanschap van onze mensen. En als fietser word ik blij van het resultaat.”

Foto: Vrolijke gezichten bij de heropening van de Machineweg. Van links naar rechts: Wethouder Bart Kabout, Sander Lodder van KWS, Marja Ruigrok (Vervoerregio Amsterdam) en wethouder Sven Spaargaren. Foto: Gemeente Aalsmeer