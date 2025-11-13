Feestelijke huldiging Special Needs Taekwondoka’s

Aalsmeer – De Special Needs Taekwondoka’s zijn feestelijk gehuldigd voor hun prestaties op het WK in Italië. Door omstandigheden hadden de sporters hun gewonnen medailles nog niet uitgereikt gekregen bij het toernooi. Locoburgemeester en wethouder sport Bart Kabout en wethouder Sybrand de Vries van inclusie hingen tijdens de vrolijke bijeenkomst in de burgerzaal de medailles alsnog om de nek bij de Aalsmeerse sporters van het Oranjeteam. De Aalsmeerse sporters die gehuldigd werden zijn: Ayden Nabibaks (brons), Christian van der Zwart (twee keer goud, twee keer zilver), Eva Dijkman (goud, zilver en brons), Fiona Hoekstra (goud en twee keer zilver) en Mike Sibeijn (twee keer goud en één keer zilver).

Recordaantal medailles

In totaal haalde de oranje equipe van coach David Chung maar liefst 50 medailles binnen in Italië. De sporters uit Aalsmeer, Diemen, Uithoorn, Amstelveen en Amsterdam stegen met die prestaties boven zichzelf uit. Nooit eerder behaalde een sportteam uit Nederland zoveel medailles op een internationaal toernooi.

Tour langs gemeenten

Het Oranjeteam ging met een touringcar langs alle gemeenten waar de sporters wonen en/of sporten. In Aalsmeer werden ze onthaald met muziek en wat lekkers. Daarna spraken locoburgemeester Kabout en wethouder De Vries de sporters kort toe en reikten medailles, bloemen, een chocolade watertoren, een Aalsmeers turfje en marsepeinen aardbeitjes uit. “Jullie mogen heel trots zijn op jullie prestaties”, zei Kabout. “En jullie begeleiders uiteraard ook.” Wethouder De Vries benadrukte het belang van mee kunnen doen in de samenleving en zei dat er altijd bij de gemeente mag worden aangeklopt, zodat kan worden bekeken of er mogelijkheden voor ondersteuning zijn.

Felicitaties kinderraad

De sporters gingen ook op bezoek bij de kinderraad van Aalsmeer die tijdens de huldiging vergaderde in de raadzaal. Kinderburgemeester Marije en de leden van de kinderraad feliciteerden de trotse sporters met het behalen van zoveel medailles. Daarna gingen de kinderburgemeester en de kinderraad met de sporters op de foto.

Foto: Wethouders Bart Kabout en Sybrand De Vries en de sporters van Special Needs Taekwondoka’s (gemeente Aalsmeer).