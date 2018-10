Feestelijke finale-avond Onderneming v/h Jaar

Aalsmeer – Vrijdagavond 2 november is de feestelijke finale van de verkiezing Starter en Onderneming van het jaar in de theaterzaal van Studio’s Aalsmeer. Om de twee jaar organiseren de Gemeente en Ondernemend Aalsmeer deze verkiezing, waarbij bijzondere bedrijven en beginnende ondernemers extra in het zonnetje worden gezet. Voor deze alweer vijfde editie is in september een voorronde gehouden en door een deskundige jury zijn vervolgens de genomineerden gekozen en met een bezoek vereerd.

Cheque en bokaal

De categorie Onderneming van het Jaar is gesplitst in ‘onderneming klein’ (minder dan 20 werknemers) en ‘onderneming groot’ (vanaf 20 werknemers). De winnaars krijgen een cheque van respectievelijk 750 en 1.000 euro, die gedoneerd dient te worden aan een goed lokaal initiatief naar keuze. De Starter van het Jaar wordt beloond met een cheque van 500 euro, die mag worden gebruikt voor een innovatie in het bedrijf of eveneens geschonken mag worden aan een goed doel. En de drie winnaars krijgen een blijvende herinnering in de vorm van een bokaal.

Finalisten

De finalisten in de categorie Grootbedrijf zijn The Beach, Issos Interieurbouw & Expo, Stieva Metaalgroep en Van Vliet Containers. In de categorie Midden- en kleinbedrijf zijn Boerma Instituut, Gentlemen’s Place, Parfum Flower Company en Zeilschool Aalsmeer genomineerd en in de categorie Starters zijn de finaleplaatsen voor Activate your Business, Knab Interieurbouw, Soep Aalsmeer en Turf Aalsmeer.

Belangstellenden welkom

De finale-avond op vrijdag 2 november in Studio’s Aalsmeer start om 19.00 uur met een netwerkmoment in The Big Apple en vanaf 20.30 uur begint het hoofdprogramma in de theaterzaal. De presentatie is, net als andere jaren, in handen van Ron Leegwater. Belangstellenden zijn van harte welkom, de toegang is gratis. Aanmelden is wel verplicht en dit kan via www.ondernemendaalsmeer.nl.

Foto: De presentatie tijdens de finale-avond is weer in handen van Ron Leegwater.