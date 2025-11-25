Feestelijk welkom Sint en Pieten in Kudelstaart

Kudelstaart – Kudelstaart was afgelopen zaterdag 22 november in de feestsfeer, want Sinterklaas zette om 12.00 uur voet aan wal bij de Loswal. De goedheiligman werd warm ontvangen door de spreekstalmeesters, locoburgemeester Bart Kabout en kinderburgemeester Marije. Nog vóór de Sint zelf van boord kwam, ontstond er even lichte paniek: Bakpiet bleek de pepernoten te zijn vergeten! Gelukkig hielpen de kinderen mee zoeken en bleek de lekkernij al veilig op de Loswal te staan.

Met vrolijke liedjes, stralende kindergezichten en prachtig winterweer was de intocht één groot feest. De sfeer was uitgelaten en de vele kinderen genoten zichtbaar van muziek, pepernoten en de begroeting van Sinterklaas en zijn Pieten.

In het Dorpshuis ging het feest vrolijk verder. Kinderen van 4 tot en met 8 jaar waren welkom voor een middag met Sinterklaas en de Pieten. Er werd uit volle borst gezongen, gedanst en gelachen. De Sint nam alle tijd om vragen te beantwoorden van “Hoe oud bent u eigenlijk?” tot andere nieuwsgierige kinderwonderen. Aan het einde van de middag gingen de kinderen blij naar huis, met een kleurplaat voor de kleurwedstrijd en een mooi cadeautje als herinnering aan dit feestelijke bezoek. Het was een prachtige aftrap van de Sinterklaasperiode in Kudelstaart.

Maar daarmee zit de Sint nog lang niet stil. Op zaterdag 29 november brengt Sinterklaas een bezoek aan het winkelcentrum van Kudelstaart. Tussen 11.00 en 13.00 uur kunnen kinderen met Sinterklaas en de Hoofdpiet op de foto. En, vergeet vooral je verlanglijstje niet, want dit is hét moment om deze persoonlijk aan de Sint te geven.

Foto’s: Thessa Bakker / Thes Photography



