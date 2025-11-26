Feestelijk jubileumconcert Popkoor Soundsation

Kudelstaart – Afgelopen zondag was het feest in De Spil waar Popkoor Soundsation haar 15-jarig jubileum vierde met een uitverkocht concert. Meer dan 300 enthousiaste bezoekers werden getrakteerd op een fantastisch optreden, waarbij het koor voor deze bijzondere gelegenheid werd versterkt door een bijna dertigkoppig projectkoor en een energieke liveband. Onder de bezielende leiding van Greetje de Haan wist het gezelschap het publiek te verrassen met muzikale hoogtepunten.

Tijdens ‘Soundsation goes Dutch’ werden zestien popsongs van eigen bodem vertolkt. Bekende nummers als Banger Hart, Multicolor, Zoutelande, Ladada en Iedereen is van de wereld kwamen voorbij. Zo nam het koor het publiek mee op een muzikale rondreis door Nederland. De avond bereikte zijn hoogtepunt met het Aalsmeerse volkslied van Jan Leliveld, speciaal voor koor bewerkt. Dit was niet alleen de afsluiter van het concert, maar ook een moment waarop het publiek uit volle borst meezong.

Tijdens de kledingwissels werd een overzicht van het Aalsmeerse muzikale leven van de afgelopen zestig jaren getoond in beeld en geluid. De aankleding van de zaal en de kleding van de zangers sloten naadloos aan bij het Nederlandse thema, wat de feestelijke sfeer compleet maakte. Het was duidelijk: in De Spil werd een echt feestje gevierd!

Word lid

Denk je dat zingen in dit energieke koor iets voor jou kan zijn? Kom dan gerust vrijblijvend een repetitie bijwonen. Je kunt contact opnemen via info@soundsationaalsmeer.nl. In januari start het koor met het instuderen van nieuw repertoire, een perfect moment om aan te sluiten!

Foto aangeleverd: Soundsation goes Dutch (Aalsmeers).