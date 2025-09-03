Feest ter ere van 30 jaar Bos van Berghoef 2

Aalsmeer – Zaterdag 30 augustus vierden de bewoners van de Goudenregenstraat en de Kamperfoeliestraat dat hun wijk Bos van Berghoef 2 dertig jaar bestaat. De opkomst was prima, vele bewoners van het eerste uur en ook latere bewoners schoven aan. Om 17.00 uur was de start voor een hapje en een drankje. De Tuesday band zorgde voor gezellige achtergrondmuziek.

Om 18.15 uur stond de officiële opening op het programma en werd een groene boom van staal onthuld, gefabriceerd door het Aalsmeerse bedrijf Jac Kooij B.V. Dit kunstwerk krijgt een plek in de buurt en verwijst naar de naam Bos van Berghoef. Ook hadden bewoners de Kunstkast uitgenodigd om het trafostation in de wijk op te fleuren. De overdracht aan de wijk is gepland tijdens de Nieuwjaarsborrel komend jaar. De Kunstkast bestaat al tien jaar en de kunstenaars hebben al meer dan honderd elektrahuisjes en trafostations tot ware kunstwerken omgetoverd in Aalsmeer, Kudelstaart, De Kwakel en een paar in Amstelveen.

De barbecue, verzorgt door slager Nico van der Schaft en familie, viel in de smaak. Ook is weer de buurtquiz gehouden en de muziekvragen leverde hilarische meezing taferelen op. Ernst Buskermolen was de allesweter van het Bos van Berghoef en kreeg een prijsje. De muziek ging wat zachter om 21.30 uur, maar het bleef nog lang gezellig. De bewoners kijken terug op een mooie avond en maken nu al weer plannen voor de volgende editie.

Foto: Onthulling boom van staal tijdens wijkfeest Bos van Berghoef 2 (aangeleverd).