Feest in Aalsmeer: Hang de Aalsmeerse vlag uit!

Aalsmeer – Het is september en dit betekent feest in Aalsmeer met allerlei activiteiten voor alle leeftijden. De feesttenten op het Praamplein voor de Feestweek en bij de Watertoren voor Vuur en Licht op het Water zijn (bijna) opgebouwd en vrijdagavond worden de kramen neergezet in de straten van het Centrum voor de Braderie zaterdag 6 september.

Maar, er is nog een item waaraan te zien zal zijn dat het feest is in Aalsmeer: De vlaggen in de Aalsmeerse driekleur (rood, groen, zwart) aan de huizen en gebouwen in het dorp. Ontstaan tijdens corona, toen alle feestelijkheden afgeblazen moesten worden, met de vlaggen werd toch een vrolijk tintje gegeven aan deze periode zonder bruisende evenementen. Het zou toch mooi zijn als dit een traditie gaat worden.

Vlag uit = feest aan

De organisatie van Feestweek Aalsmeer doet ter herinnering hieraan een oproep: Hang de Aalsmeerse vlag uit: “Hoe mooi zou het zijn… je wandelt in de tweede week van september door de straten van Aalsmeer en overal waar je kijkt wapperen de rood-groen-zwarte vlaggen trots aan gevels en masten. Het hele dorp ademt feest, saamhorigheid en gezelligheid. Iedereen maakt zich klaar voor de leukste week van het jaar. Laten we dit jaar samen (weer) zorgen voor dat echte Aalsmeerse gevoel. Hang vanaf zaterdag 6 september de vlag uit, laat de Aalsmeer kleuren zien en zorg voor een prachtig Aalsmeers sfeerfol straatbeeld. Want hoe mooier het dorp, hoe groter het feest. Dus, van 6 tot en met 13 september: vlag uit = feest aan.”

Prijs Feestweek

Er kan zelfs een feestelijke prijs mee gewonnen worden. Wie de Aalsmeerse vlag buiten heeft hangen, maakt kans om door de organisatie getrakteerd te worden op twee passe-partouts voor Feestweek Aalsmeer 2026. Nog geen vlag? Scoor er snel eentje bij de lokale winkeliers (onder andere verkrijgbaar bij Total Copy Service in de Zijdstraat).