Voetbal: FCA MO15-1 opent seizoen met ruime zege

Aalsmeer – De MO15-1 van FC Aalsmeer is het nieuwe seizoen begonnen met een ongekende 10-0 overwinning op Hillegom MO15-1. Een prestatie van formaat, zeker gezien het feit dat de ploeg slechts twee weken voorbereiding had en grotendeels opnieuw werd opgebouwd. Onder leiding van trainer Paul wist het team in korte tijd zijn spelprincipes te vertalen naar verzorgd en aantrekkelijk voetbal.

De seizoenstart vond plaats in Hillegom, op een fraai sportcomplex onder een stralende zon. Vanaf de eerste minuut nam Aalsmeer het initiatief met veel aanvallen over rechts waar rechtsbuiten Krystl veelvuldig diep gestuurd werd. Door continue druk op de verdediging van Hillegom te houden en het combinatiespel tussen de linies werd de thuisploeg ver teruggedrongen. Na een vlotte combinatie belandde de bal bij Sjimmy, die met een schitterend schot in de kruising voor de 0-1 zorgde. Aalsmeer hield de controle en bouwde geduldig van achteruit. Met Tess en June als dynamische backs en het solide centrale duo Lexi en Vaselina kwam de ploeg nauwelijks in de problemen. Amy verdubbelde al snel de voorsprong met een diagonaal schot in de verre hoek. Het middenveld – bestaande uit Lotte, Vlinder en Kaat – domineerde in de duels en controleerde de wedstrijd. Kort voor rust tekende opnieuw Sjimmy, vandaag debuterend in de spits, voor de 0-3.

Doelpuntenregen na rust

Na de pauze, waarin trainer Paul zijn team complimenteerde met de discipline en inzet, barstte het doelpuntenfestijn pas echt los. Invaller Faya zorgde voor de 0-4 met een beheerste afronding na een technisch perfecte aanname. Daarna zette Lotte met een loepzuiver afstandsschot de 0-5 op haar naam, de keeper kansloos achterlatend. Rechtsbuiten Liz nam vervolgens het initiatief: eerst met een harde knal voor de 0-6 en daarna met een subtiele intikker buitenkant voet voor de 0-7. Hillegom, inmiddels volledig de grip kwijt, werd verder afgestraft door de razendsnelle Amy, die de 0-8 en 0-9 aantekende. Het slotakkoord kwam van Vlinder, die na een marathon van 11,6 kilometer (bron: Footbar) nog genoeg energie over had om met een fenomenaal afstandsschot de 0-10 binnen te schieten.

“Droomstart”

Keepster en aanvoerder Britt sprak na afloop namens de ploeg: “Een droomstart natuurlijk, maar we zijn er nog lang niet. Dit is pas de eerste wedstrijd en we moeten hard blijven werken, want het zal niet elke week zo makkelijk gaan. Toch geeft dit enorm veel vertrouwen. Zeker als je ziet dat we met een compleet nieuwe verdediging zo weinig hebben weggegeven en we zowel op het middenveld als voorin veel scorend vermogen hebben” Eén ding is zeker: de meiden van FC Aalsmeer hebben een visitekaartje afgegeven. Benieuwd naar meer foto’s, uitslagen en activiteiten? Volg het team op Instagram: @aalsmeermo15_1. Kijk voor alle wedstrijden en aanvangstijden van de meiden en de vele andere voetbalteams op de website: www.fcaalsmeer.nl.

Foto: Bovenste rij van links naar rechts: Vaselina, Lexi, Sjimmy, Britt, June, Faya en Jessa. Onderste rij van link naar rechts: Liz, Amy, Lotte, Tess, Krystl en Vlinder. Niet op de foto: Kaat. Foto: aangeleverd