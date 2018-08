Favoriete zomerhits op Radio Aalsmeer

Aalsmeer – Radio Aalsmeer viert de tropische zomer van 2018 met het uitzenden van de Zomerse 50, de hitlijst met de meest populaire zomerhits aller tijden.

Luisteraars van Radio Aalsmeer kunnen hun favoriete zomerhits doorgeven. Stemmen kan tot en met 12 augustus op www.zomerse50.nl.

Verloting reischeque

Onder alle stemmers wordt een reischeque verloot. De Zomerse 50 2018 is bij Radio Aalsmeer te horen op zondag 26 augustus tussen 14.00 en 18.00 uur en de presentatie is in handen van Radio Aalsmeerders Frank Bunnik en Walter de Vries.

Radio Aalsmeer is de lokale omroep van Aalsmeer en omgeving en is te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via de website www.radioaalsmeer.nl.