Fatbiker gewond na aanrijding op rotonde Dorpsstraat

Aalsmeer – Op de rotonde van de Burgemeester Kasteleinweg met de Dorpsstraat is woensdag 14 januari rond 17.00 uur in de middag een bestuurder van een fatbike gewond geraakt bij een botsing met een auto.

Ondanks eerdere maatregelen, zoals de aanleg van verkeersdrempels, ging het op mis.

Het slachtoffer is met spoed per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht van de aanrijding tussen de auto en de fatbike .

Foto: VLN Nieuws – Marco Carels