‘Fabels en Mythes’ thema Pramenrace 2025

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 22 maart was de start van het Pramenrace jaar met een groots feest waar onder andere het thema bekend gemaakt zou worden. Niet in The Beach, maar in de tot partycentrum omgetoverde sporthal De Bloemhof werden de pramenracers welkom geheten. Het bestuur van SPIE trakteerde op een indrukwekkende lichtshow, goede, passende muziek en, zoals gebruikelijk, werd met een film de spanning opgebouwd naar de onthulling van het thema. En dit is: ‘Fabels en Mythes’ en gezien de reacties van de bezoekers kunnen zij zich hier wel in vinden. “Een soort sprookje, maar dan anders”, aldus een snelle conclusie van een der bezoekers.

Welke fabels gaan er verteld worden op de tweede zaterdag in september en heeft Aalsmeer een eigen mythe? In ieder geval is de pramenracekoorts aangewakkerd en gingen de eerste ideeën en opties al rond binnen de teams. De zin in de ‘tocht der tochten’ werd extra benadrukt door het uitreiken van de laatste drie prijzen en de eerste opdracht moest vervuld worden. Het SPIE bestuur had voor dit nieuwe item de oproep gedaan om met zoveel mogelijk teamleden te komen en hier bleek massaal gehoor aan gegeven te zijn. Het was superdruk in De Bloemhof en de saamhorigheid was groot. “Goed je weer te zien” en “Hoe is het”, klonken meermaals.

Feestelijk was de uitreiking van de laatste drie prijzen, de pechprijs (gebroken trekkoortje), beste inleveropdracht (etentje met SPIE) en team ‘t Schip bleek volgens het reglement het langst gevaren te hebben vorig jaar en mag de Rode Lantaarn (wisselprijs) tot september in eigen huis te pronk zetten. Om (nog) meer in stemming te komen, alvast de doe-Praamdagen: 7 september proefvaart, 8 september sportavond, 12 september palaver en 13 september drive-tru ontbijt en dan (eindelijk) de Pramenrace. Door zowel de bezoekers als het bestuur en de vrijwilligers van SPIE wordt teruggekeken op een gezellige avond: Een mooie officiële start van Pramenrace jaar 2025!

Foto’s: www.kicksfotos.nl