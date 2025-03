Extra watertappunten op vijf locaties in gemeente

Aalsmeer – In de gemeente zijn nu een aantal tappunten beschikbaar in de openbare ruimte. De waterflessen vullen kan op het Surfeiland en op het Waterfront (bij de parkeerplaats voor invaliden). Daarnaast is het ook mogelijk water te tappen bij openbare gebouwen, zoals de Bibliotheek, de Historische Tuin en het Raadhuis.

Dorpspomp

Voor nieuwe locaties is nu onderzocht of de historiscche dorpspomp in de Dorpsstraat in het Centrum geschikt gemaakt kon worden als watertappunt. Het ombouwen van de pomp tot watertappunt blijkt te duur te zijn. Naast de nadelige kosten, wordt de gemeente na ombouwen ook verantwoordelijk voor het leveren van veilig drinkwater en het onderhoud. Deze zaken zijn bij de tappunten van de PWN automatische geregeld.

Centrum, Hornmeer, Zuid en Kudelstaart

Nu de dorpspomp afvalt als locatie, is gezocht naar een andere plek om een watertappunt in het Centrum te maken. Het college stelt voor deze te realiseren bij de toegang naar het Praamplein, bij de Zijdstraat. En, er worden nog vier locaties voorgesteld: Recreatiepark Kudelstaart (Loswal), Hornmeerpark (bij het skatepark en de sporttoestellen) en de Winkelcentra Ophelialaan en Kudelstaart. De plekken waar de tappunten geplaatst gaan worden in de Winkelcentra zijn afgestemd met de winkeliers(verenigingen).

De kosten voor de realisatie en exploitatie voor tien jaar op vijf locaties zijn totaal 89,350 euro. Deze uitgave wordt gedekt middels de beschikbare budgetten voor de openbare ruimte. Aan PWN gaat nu gevraagd worden om een aanbieding te doen en de locaties goed te keuren. Vervolgens zal opdracht gegeven voor het plaatsen van de tappunten. Het college verwacht dat de watertappunten nog dit jaar operationeel zijn.

Foto: De dorpspomp ombouwen tot tappunt brengt hoge kosten met zich mee. Ongeschikt dus. Foto: redactie