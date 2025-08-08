Extra activiteiten door gro-up Buurtwerk voor jongeren

Aalsmeer – De jongerenwerkers van gro-up Buurtwerk organiseren allerlei leuke activiteiten, zoals een meidenavond, zaalvoetbal en elke donderdagavond de sportieve inloop Place2BeFit in Place2Bieb. In de vakanties worden daarnaast ook extra activiteiten georganiseerd. Alle activiteiten van het jongerenwerk zijn gratis en ook te vinden op www.aalsmeeractief.nl.

Summer Sport Skills Tour! (SSST)

Een te gekke activiteit die je normaal niet tegenkomt strijkt neer in Kudelstaart. Bucket drumming, sumopakken, XL twister en nog veel meer om lekker mee bezig te zijn. Woensdag 20 augustus van 14.00 tot 16.00 uur buiten bij Place2Bieb (Graaf Willemlaan 1) voor alle jongeren van 10 tot en met 14 jaar oud.

Bubbelbal

Op initiatief van een groep jongeren hebben de jongerenwerkers weer bubbelballen geregeld! In de sportzaal van de Waterlelie wordt in de grote opblaasballen een potje gevoetbald. Woensdag 20 augustus van 19.30 tot 21.00 uur in de Waterlelie (Dreef 7 Aalsmeer) voor jongeren van 12 jaar en ouder.

Zaalvoetbal

Elke maand staat een potje zaalvoetballen met het jongerenwerk op het programma. Vergeet je zaalschoenen niet! Dinsdag 26 augustus van 21.00 tot 22.00 uur in Gymzaal de Baccara (Baccarastraat 1 in Aalsmeer) voor jongeren van 12 jaar en ouder.

Ruimte voor initiatieven

De jongerenwerkers van gro-up Buurtwerk staan er altijd voor open om samen met jongeren tussen de 10 en 23 jaar dingen te organiseren. Dus wil jij bijvoorbeeld met een groep vriendinnen een film kijken, of misschien zelf een film maken? Is een lasergametoernooi meer jouw ding of heb je een ander tof idee? Connect de jongerenwerkers, stuur ze een berichtje via snap @buurtwerk.0297 of check hun insta @gro_upbuurtwerk.aalsmeer.