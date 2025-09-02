Expositie Passie door Kunst ‘in de steigers’

Aalsmeer – Van 15 tot 22 september organiseren de Aalsmeerse kerken, aangesloten bij ‘Aalsmeer over Hoop’ weer een kunstexpositie onder de noemer ‘Passie door Kunst’. Het thema dit jaar is: ‘Aan tafel, samen zijn en delen’. De werkgroep heeft naar aanleiding van dit thema een twintigtal Bijbelse verhalen en teksten gezocht die aan de kunstenaars zijn meegegeven als inspiratie voor hun kunstwerk. Dat heeft zich vertaald in meer dan twintig kunstwerken variërend van schilderkunst, fotografie, pentekening, keramiek, hout- en metaalbewerking en alles wat daar tussen in zit.

Dit jaar opent de Doopsgezinde Kerk haar deuren voor Passie door Kunst. De opening vindt plaats op maandagavond 15 september om 19.30 uur door dominee Paul Thimm van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer in aanwezigheid van alle kunstenaars. Er is muziek/zang van Daphne en Dirk. Iedereen is van harte welkom.

Vanaf dinsdag 16 tot en met zondag 22 september is de tentoonstelling elke dag te bezichtigen van 13.00 tot 17.00 uur. Tijdens het laatste uur van de dag zal er dagelijks een muzikaal intermezzo zijn in de kerk aan de Zijdstraat 55.

Foto: Ark van Noach door Sander Bosman (aangeleverd).

Foto: ‘Sarah’ door Engelien van der Weijden (uit editie in 2023). Foto: aangeleverd