Expositie Joost Lever bij Fysio & Fitness

Kudelstaart – Als kind tekende Joost Lever al, zijn moeder was zijn grootste fan. Ze kocht zijn werk zodat hij weer materialen kon kopen om verder te tekenen. Klaar met werken, onder andere voor Ons Tweede Thuis, besteedt hij weer meer tijd aan zijn creatieve uitingen; hij volgt lessen bij Parkvilla in Alphen aan de Rijn in tekenen en schilderen. Ook werkt hij al jaren op het atelier van Femke Kempkes op het Beeldeneiland, waar hij samen met anderen werkt in steen, metalen, brons en hout. In de praktijk van Fysio & Fitness toont Joost zijn schilderwerk en ruimtelijk werk. Los van elkaar gemaakt blijken ze wonderbaarlijk mooi bij elkaar te horen! Ze vormen spannende duo’s waarin vormen op papier zich herhalen in metaal of andersom. Ze versterken elkaar.

De werken in metaal zijn geïnspireerd op de basalt blokken waar veel dijken van zijn samengesteld. Inmiddels vormen de werken een heuse serie ; ‘wachters’. Gemaakt van zink, messing, koper maar ook golfplaat, boutjes, stalen nagels en glas. Soms ook schelpen of nylon draadjes. De verbindingen worden gevormd door solderen, draad of popnagels. Een waar feest voor de goede kijker. Elke vorm is anders, steeds is het materiaal speels ingezet. De werken hangen in de wachtruimte en in de gang naar de behandelkamers en fitnesszaal. Voor iedereen die hier komt voor een behandeling, om te sporten in de fitnesszaal of gewoon even binnen loopt om naar de kunstwerken van Joost Lever te komen bewonderen. Kijk voor meer informatie over het werk van Joost op www.leverenzo.nl

De werken zijn te bekijken tot eind december tijdens openingstijden, dagelijks van 8.00 tot 18 uur en op maandag tot 21.00 uur, in de praktijk van Fysio & Fitness aan de Kudelstaartseweg 243, naast de kerk in Kudelstaart.

Foto: aangeleverd