Expositie Fotogroep Aalsmeer: ‘Lenzen en Lezen’

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 22 november heeft Fotogroep Aalsmeer de expositie ‘Lenzen en Lezen – waar verbeelding scherpstelt’ geopend in de Bibliotheek. Wat gebeurt er wanneer verhalen niet alleen gelezen, maar ook gezien worden? In de expositie komen boeken tot leven door de blik van de fotograaf. Elke foto is een visuele interpretatie van een verhaal dat ooit tussen twee kaften begon – een ontmoeting tussen literatuur en lens, tussen denkbeeldige werelden en tastbare beelden.

Laat je meenemen langs foto’s die je opnieuw laten kijken naar de boeken die je dacht te kennen. Ontdek hoe woorden transformeren in licht, schaduw, kleur, compositie en emotie. Deze expositie nodigt je uit om niet alleen te kijken, maar ook te (her)lezen – met nieuwe ogen. Aan deze expositie werken mee: Margot Aartman, Margot de Boer, Margot Fiechter, Wies Gloudemans, Bert Heerink, Adrie Kraan, Anton Kuckartz, Anton van Overveld, Erik de Rijk, Ria Scheewe en Roy Wijnberg. De expositie ‘Lenzen en Lezen’ is te bekijken tijdens de openingsuren van Bibliotheek Aalsmeer in de Marktstraat tot 12 december.

Fotograaf: Erik de Rijk titel: Havik. Geïnspireerd op het boek: De H is van havik door Helen Macdonald.



