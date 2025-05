Expositie De Werkschuit in De Oude Veiling

Door Janna van Zon

Aalsmeer – In de expositie ruimte van De Oude Veiling waar ook Cultuurpunt, Vluchtelingenhulp en Participe hun onderkomen hebben gevonden, heerst een serene rust. Drie personen wachten geduldig op hun gesprek met Vluchtelingenwerk, zij zijn verdiept in hun smartphone. Eén van hen wiegt daarbij een paar weken oude baby. De onschuld die het uitstraalt lijkt heel ver weg van het leed dat hun (groot)ouders hebben.

Direct is er het besef hoe troostrijk het is om in alle vrijheid naar kunst te kunnen kijken. Dit keer gemaakt door cursisten van de Werkschuit. Mooi dat in samenwerking met het Cultuurpunt deze tentoonstelling tot stand is gekomen. Geloven in krachten bundelen, dat besef is er zeker bij Niels Broszat (Cultuur verbinder) en dat werpt duidelijk zijn vruchten af.

Leuke reacties

Altijd spannend om met je werk naar buiten te komen. Dat vonden Alma, Anja, Corrie, Eugénie, Henry, Ingrid, Jacco, Janneke, Jannie, Lyudmilla, Remo, Saskia, Sytske, Truus en Yvonne ook. De opening verliep echter vrolijk en de reacties waren positief. Op tafel ligt het boek waar bezoekers hun mening kunnen schrijven. Bij het doorbladeren is onder andere te lezen: “Leuk al die verschillende werken.” Dat was niet verkeerd gezien. Juist de getoonde verscheidenheid geeft aan hoeveel ruimte de cursisten van de Werkschuit krijgen. Ook al is het allemaal niet perfect, het plezier is overduidelijk en daar gaat het om! Niemand hoeft een Rembrandt of van Gogh te zijn om het heerlijk te vinden creatief bezig te zijn. Dirk Annokkee, wereldberoemd in Aalsmeer en Amstelveen, sprak ooit de wijze woorden: “Juist als amateur kun je veel onbevangener werken en daardoor meer lol hebben.”

Dat wordt met deze expositie bewezen. Een aantal van de Werkschuit cursisten durft met flair het penseel te hanteren. Een mooi voorbeeld is ‘het schuurtje’. Een bezoeker schrijft: “Mijn favoriet is “Grumpy Tree.” De maker van ‘Red’ heeft als inspiratiebron gekozen voor een werk van de Poolse kunstenaar Tamara de Lempicka en daar een eigen twist aangegeven. De blik in de ogen van ‘De dirigent’ is zo indringend dat het je blijft volgen waar je ook loopt. Telt eveneens voor het doorleefde hoofd van de ‘Oude man’, dat laat je niet makkelijk los.

Enthousiasmerend

Al met al leuk om even De Oude Veiling (Marktstraat 19) binnen te lopen. Dit kan dagelijks tot 21 juli. Het gaat niet om een grote tentoonstelling maar wel om een expositie die heel enthousiasmerend is, waardoor je zin krijgt om zelf aan de slag te gaan. De Werkschuit heeft vast nog ruimte voor nieuwe cursisten. Misschien als tip: schrijf niet alleen titel en maker op het kaartje maar ook de techniek, dat is een leuke toevoeging voor leergierige kunstliefhebbers. De bezoekers kunnen vrij naar boven lopen. Wie moeite heeft met de trap, er is ook een lift!

Foto: Gezellige drukte tijdens de opening van de expositie (foto aangeleverd).