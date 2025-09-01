Expositie Amanda Poortvliet in Oude Raadhuis

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 30 augustus heeft KCA de deuren van het Oude Raadhuis geopend voor de betoverende expositie ‘Leven in Balans – Meesterlijke Portretten’. Bezoekers krijgen de kans om het werk van een uitzonderlijk Aalsmeers talent te bewonderen: Amanda Poortvliet, een kunstenaar die portretschilderkunst naar een ongekend hoog niveau tilt.

Naast portretten schildert ze graag dieren en stillevens – een verfrissende afwisseling en een kans om nieuwe technieken uit te proberen. In 2024 bewees ze haar vakmanschap in Sterren op het Doek, waar haar portret van Anita Meyer werd uitgekozen als winnaar.

Een aanrader om te gaan kijken naar de gedetailleerde en levendige portretten van Amanda Poortvliet. De tentoonstelling in Het Oude Raadhuis van KCA aan de Dorpsstraat 9 is te zien tot en met 12 oktober iedere vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Foto’s: www.kicksfotos.nl