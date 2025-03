Explosie bij woning Blauwe Beugelstraat: Getuigen gezocht

Rijsenhout – Op zaterdag 22 maart heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Blauwe Beugelstraat, vermoedelijk veroorzaak door vuurwerk. Rond half twaalf in de avond kwam de melding van de explosie. De voordeur is hierdoor flink beschadigd. Er is gelukkig niemand gewond geraakt, maar de bewoners zijn behoorlijk geschrokken. Zij hebben aangifte gedaan.

Meerdere hulpdiensten kwamen na de melding ter plaatse, waaronder de brandweer en de ambulancedienst. De politie heeft grondig onderzoek gedaan bij en rond de woning en agenten hebben diverse sporen veilig gesteld. Tijdens het onderzoek is de straat enige tijd afgezet geweest. Een van de buurtbewoners heeft een mogelijke verdachte weg zien lopen. Deze persoon liep in de richting van de Olympiastraat en een steeg naar de Vrijheidstraat in Rijsenhout.

De politie houdt een buurtonderzoek, maar zoekt nog meer getuigen. Heeft u iets gezien of heeft u camarabeelden tussen 23.15 uur en middernacht zaterdag? Of heeft u iets verdachts gezien voor of na de ontploffing in de Blauwe Beugelstraat? De politie hoort het graag via 0900-8844 of anoniem 0800-7000.

Foto: Inter Visual Studio