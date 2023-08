Excursie naar 90-jarige Lusthof de Haeck

Nieuwkoop – Eind augustus bestaat natuurgebied Lusthof de Haeck 90 jaar. In 1933 besloot dokter Teupken om van dit drassige rietland een privéparadijsje te maken, waar hij kon verpozen, vissen en jagen. In de loop der jaren heeft het gebied zich ontwikkeld tot een prachtig moerasbos met mooie partijen waterlelies, diverse exotische planten, bijzondere paddenstoelen en vooral tal van prachtige doorkijkjes. Natuurmonumenten beheert nu dit natuurgebied sinds 2002 en viert het 90-jarig jubileum aanstaande zaterdag 19 augustus met een bijzondere excursie. Aanmelden kan via www.natuurmonumenten.nl/agenda.

Varen en wandelen

Op zaterdag 19 augustus, van 13.00 uur tot 16.00 uur organiseert Natuurmonumenten een bijzondere vaartocht samen met IVN Nieuwkoop die start bij restaurant Tijsterman in Nieuwkoop. Vandaaruit vaart een fluisterboot de Nieuwkoopse Plassen op voor een tocht richting Lusthof de Haeck. In de boot hoort u alles over het ontstaan en de bijzondere natuurwaarden van de Nieuwkoopse Plassen. In het Lusthof vindt er een wandeling plaats van ongeveer 2 kilometer, waarbij gidsen van IVN Nieuwkoop vertellen over dokter Teupken en de bijzondere natuurwaarden in dit gebied!

Paddenstoelen

Lusthof de Haeck is jaarrond opengesteld, tussen zonsopgang en zonsondergang. In de maanden september en oktober is er een ware explosie van paddenstoelen. Kun je niet mee met de excursie, dan kun je zelfstandig de wandeling door het natuurgebied gebied doen. Het startpunt is Werkschuur De Kievit van Natuurmonumenten in Woerdense Verlaat.

Foto: Lusthof de Haeck. Foto: Jan Kriek