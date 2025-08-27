Eva en Bart van IDO: “Stomme vragen bestaan niet”

Amstelland – Per 1 september heeft de Bibliotheek Amstelland twee nieuwe medewerkers voor het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO): Eva en Bart. Zij draaien vaste inloopspreekuren voor iedereen die vragen heeft over de digitale overheid. Hoe werkt het met DigiD? AOW? Rijbewijs? Je kan het ze allemaal vragen. Ook geven ze cursussen om mensen te helpen met digitale zorg, computer en internet. Maar wie zijn Eva en Bart eigenlijk? Ze stellen zich aan je voor. Eva vertelt: “Ik ben Eva en ik ben 30 jaar. Mijn achtergrond ligt in de sociale wetenschappen. Ik ben erg geïnteresseerd in mens en maatschappij. Verder ben ik graag buiten. Om te sporten en te tuinieren in mijn moestuin. En ik hou van muziek: ik speel piano en ik zing in een jazzkoor.” Bart: “Ja, en ik ben Bart. Ik kom uit Amsterdam en ik hou van fietsen. Ik ga naar alle vestigingen op de fiets. Ik heb communicatiewetenschappen en psychologie gedaan. Naast het werk hou ik van koken, kanoën en Braziliaanse jiujitsu en van mijn katten Sammy en Davy.”

Waarom zijn jullie IDO-medewerker geworden? Bart begint: “Ik werkte ooit in de mediawereld, maar daar was ik klaar mee. Ik wilde iets betekenen voor mensen. Daarom werd ik vrijwilliger digitale zaken bij de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Nu ik IDO-medewerker ben geworden, kan ik de hele week mensen helpen, want iedereen heeft recht op duidelijke toegankelijke hulp.” Eva: “Mensen helpen past ook bij mij. Eerder hielp ik mensen bij het invullen van digitale formulieren en het afsluiten van online abonnementen. Wat ik vooral heb geleerd, is dat het belangrijk is om even de tijd voor iemand te nemen. Een beetje aandacht en geduld doet vaak wonderen. En dat kan ik nu doen vanuit de Bibliotheek Amstelland.”

Wat willen jullie voor de mensen betekenen? Bart is daar duidelijk over: “Er zijn heel veel dingen waar je tegenaan kan lopen. Stomme vragen bestaan niet. Het is gewoon prettig om je vraag even tegen iemand aan te houden. Vaak hoef je maar een klein drempeltje over en dan kan je verder. Daar wil ik bij helpen.” Eva haakt aan: “Wij weten ook niet alles, maar we weten wel waar we de juiste informatie kunnen vinden. En ik vind het belangrijk dat mensen gewoon bij ons kunnen binnenlopen, zonder dat ze ergens bang voor hoeven te zijn. Bij ons kunnen mensen zich even ontspannen.”

Wat zou je de mensen willen meegeven? Eva en Bart kijken elkaar aan en ze zijn het eens: “Je bent nooit de enige die met een vraag rondloopt. Je hoeft het niet alleen te doen. Wees niet bang om hulp te vragen. Wij zijn er voor iedereen en we zijn onafhankelijk. We zijn niet van de Belastingdienst of van het UWV. Het enige wat we willen, is je verder op weg helpen. Iedereen is welkom! Ook mensen die geen lid zijn van de bibliotheek.” Vanwege de tijdelijke sluiting van de bibliotheek in de Marktstraat vanwege de verbouwing houden Eva en Bart hun inloopspreekuren in het Raadhuis van Aalsmeer. Kijk voor de openingstijden van het Informatiepunt Digitale Overheid op debibliotheekamstelland.nl/ido of bel: 020-5455551.

Foto: IDO-medewerkers Eva en Bart: “Mensen helpen past bij ons.” (foto aangeleverd)