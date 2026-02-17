‘Etalage van Oost’ in het Middelpunt

Aalsmeer – Op zondag 29 maart tussen 13.00 en 16.00 uur vindt in Buurthuis het Middelpunt de Etalage van Oost plaats. Op deze binnenmarkt kunnen bewoners uit Aalsmeer Oost producten/diensten tonen aan iedereen die dat leuk vindt. De marktkramen zijn bedoeld voor mensen die zelf geen (winkel)etalage hebben, maar thuis iets maken of aanbieden en daar wat meer bekendheid aan willen geven. Van zelfgemaakte producten tot lokaal aangeboden diensten en alles ertussenin.

Maak je verjaardagstaarten op aanvraag, verkoop je honing van je eigen bijen, brouw je bier in je schuurtje of heb je een uit de hand gelopen creatieve hobby, meld je aan en zet jezelf in de Etalage. Er zijn inmiddels al leuke en gevarieerde aanmeldingen binnen, dus het belooft een inspirerende middag te worden. Ben je inwoner van Nieuw Oosteinde en heb je iets aan te bieden? Stuur dan een mail naar activiteitenbuurthuishetmiddelpunt@gmail.com om te kijken of deze markt voor jou passend is. Voor 5 euro krijgen deelnemers een tafel om hun werk te etaleren. Verkoop van eigen producten en diensten is toegestaan, geen verkoop van grote partijen.

Uiteraard is de markt voor iedereen gratis te bezoeken. Kom langs, laat je verrassen door het lokale aanbod en maak kennis met wat er allemaal in de wijk gebeurt. Zet zondagmiddag 29 maart alvast in de agenda voor deze gezellige activiteit in Buurthuis het Middelpunt aan de Wilhelminastraat 55 (op vijf minuten loopafstand van het Poldermeesterplein).

