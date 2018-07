Eredivisie Zeilen (1): WV Almere Centraal ijzersterk

Aalsmeer – Op de Westeinderplassen werd op vrijdagmorgen 6 juli om 10 uur gestart met de 3e speelronde van de Eredivisie Zeilen. Moeder natuur maakte het de 15 zeilteams niet makkelijk. Een bijzonder variabele wind dwong het wedstrijd comité in bijna iedere race de baan te verleggen om een eerlijke strijd mogelijk te maken. Aan het einde van de dag bleek watersportvereniging Almere Centraal als enige in staat geweest om 3 overwinningen te varen en voeren hierdoor het tussenklassement aan.

De verschillen tussen de teams zijn dit jaar minimaal in Aalsmeer. Er wordt veel getraind tussen de speelrondes door en dat is terug te zien in de resultaten na de eerste dag. Willem Jan van Dort van Almere Centraal licht toe: “Het zijn lastige omstandigheden vandaag met veel onverwachte wind draaiingen op de baan. We maken mee dat je vandaag een race in de laatste meters voor de finish letterlijk kon winnen of verliezen vanwege de vele windwakken op de baan. We hebben redelijke goede starts gemaakt, maar waren niet altijd als beste weg. Vervolgens is het een mooi gevecht om steeds verder naar voren te varen in het veld. Maar ook is goed verdedigen belangrijk, want op tactisch vlak wordt vandaag het verschil gemaakt. Morgen zal niet anders zijn aangezien ze opnieuw licht weer voorspellen, dus wordt het opnieuw spannend!”

Zeilteam Westeinder houdt zicht op podium

Voor zeilteam Westeinder is het dit weekend een thuiswedstrijd op hun Westeinderplassen. Met slechts 1 punt verschil zitten ze zeilteam Almere Centraal dicht op de hielen. In hun laatste race op vrijdag hadden ze een direct gevecht met Jachtclub Scheveningen die bij een overwinning hun 2e plaats zou hebben overgenomen. Glimlachend vertelt zeilteam Westeinder hoe hun dag verlopen is: “Het was even inkomen vanmorgen, maar we hebben de boot gelukkig snel aan de praat gekregen. Vandaag hebben we in ieder geval een mooie stijgende lijn laten zien met twee 2e plaatsen en in de laatste race een overwinning. Vooral de eerste races hebben we geen onnodig risico genomen, in de laatste race iets meer. We waren goed weg, maar plots viel de wind in het laatste spinnakerrak naar de finish bijna helemaal weg. Het was echt billenknijpen tot aan de finish waar we zelfs onze verdedigingsstrategie los hebben moeten laten. Onze strategie voor morgen is heel simpel: uit de buurt blijven van de achterblijvers om het jezelf niet onnodig moeilijk te maken en bijvoorbeeld gedwongen te worden om overstag te gaan. De winst zit ‘m daarnaast in kleine klapjes maken op de baan, met grote lange rakken is de kans dat je ernaast zit met weinig wind levensgroot.”

Tussenstand na dag 1:

WV Almere Centraal – 3 punten Team Westeinder (Aalsmeer) – 5 punten WV De Meeuwen (Leeuwarden) – 6 punten WSV Giesbeek – 6 punten Jachtclub Scheveningen – 6 punten

Nóg twee dagen

Op zaterdag en zondag worden er opnieuw wedstrijden gezeild voor de landstitel van de Eredivisie Zeilen 2018. De verwachting is dat er ondanks het warme weer met lichte wind gestart gaat worden, maar zodra het aan de waterkant meer opwarmt kan er door de thermiek meer wind ontstaan. De Eredivisie Zeilen valt dit jaar samen met de Westeinder Water Week en zorgt voor allerhande activiteiten voor jong en oud. Vanaf de kant zijn de wedstrijden goed te volgen, zelfs onder het genot van een hapje of drankje.

Eredivisie Zeilen

In de Eredivisie Zeilen strijden toonaangevende watersportverenigingen van Nederland in moderne sportboten van het type J/70. De boten worden beschikbaar gesteld door de organisatie om te zorgen voor een gelijke strijd om de landstitel. Zeilers hoeven alleen hun eigen zeilpak mee te nemen. De boten worden geleverd door de stichting J-Club Nederland die mee investeert om de Eredivisie Zeilen mogelijk te maken.

De wedstrijdformule is helder: korte races van ongeveer 15 minuten, identieke boten, één wedstrijdbaan en vijf speelronden op unieke locaties verspreid door Nederland. Dit alles wordt georganiseerd door een sterk wedstrijdcomité. De teams worden op het water gewisseld waardoor het mogelijk is om maximaal 45 wedstrijden per speelronde te organiseren, waarmee theoretisch het totaal op 225 races uit kan komen aan het einde van het seizoen.

De Eredivisie Zeilen is online te volgen met live SAP tracking verrijkt met animaties. Ook de bezoekers die fysiek aanwezig zijn op de locatie kunnen de race eenvoudig volgen vanaf de kant. Meer informatie op www.eredivisiezeilen.nl.

Foto: Jasper van Staveren