Er wordt volop geoogst in Voedselbos Kudelstaart

Kudelstaart – Het gaat goed in Voedselbos Kudelstaart. Zon en zomer betekenen dat er volop geoogst kan worden. De bessen in allerlei kleuren zijn de revue al gepasseerd. Ook gele frambozen en zwarte bramen zijn exotische pareltjes die aan de struiken hangen. Op de kar in de kraam van het voedselbos ligt dagelijks een voorraad courgettes. De Piet Vissers – dat populaire bonenras mag in een Voedselbos in de gemeente Aalsmeer natuurlijk niet ontbreken – halen de aankondiging op social media niet eens. Die zijn al weg zodra ze op de kar liggen. De ware liefhebbers hebben er een neus voor en weten ze mooi op tijd te vinden. En datzelfde geldt voor de vijgen. Maar er komt nog veel meer lekkers aan, dus houdt Facebook en Instagram in de gaten.

Extra hulp welkom

Naast al die mooie producten kent het Voedselbos natuurlijk ook de nodige vijanden en moet de strijd aangeknoopt worden met slakken en kraaien die al dat lekkers ook weten te vinden. Al met al is er flink wat werk aan de winkel in het Voedselbos en met dank aan een fijne groep vrijwilligers lukt dat heel aardig. Maar extra hulp is nog steeds heel welkom, dus heb je zin om de handen uit de mouwen te steken? Ga een keer kijken of meld je aan op de website www.voedselboskudelstaart.nl. of stuur een mailtje naar voedselboskudelstaart@gmail.com Ze zien je graag komen.

Fijne buren

Naast fijne vrijwilligers heeft Voedselbos Kudelstaart ook fijne buren: TVK (Tennisvereniging Kudelstaart). Vorige week had die leuke club het Open Dubbeltoernooi; een negendaags tennisevenement, jaarlijks volgens een bepaald thema, waar ook altijd een goed doel aan gekoppeld wordt. Dit jaar was Voedselbos Kudelstaart de gelukkige. Duurzaamheid en het educatieve karakter van het Voedselbos sprak het bestuur van TVK aan. En misschien ook wel het feit dat ze samen gezellige buren zijn, die elkaar de ruimte en het plezier van de locatie gunnen. Een deel van het inschrijfgeld, aangevuld door het bestuur tot een mooi rond bedrag, leverde een waardecheque van 2.500 euro op. Tot grote verrassing en verbazing van twee bestuursleden van het Voedselbos, die uitgenodigd waren om een cheque in ontvangst te nemen, maar totaal niet op dit prachtige bedrag gerekend hadden. Voedselbos Kudelstaart is heel blij met deze bijzonder gift. Er staat nog heel wat op het verlanglijstje en het geld zal uitstekend besteed worden. TVK wordt geïnformeerd waaraan dat gebeurt.

Foto: Van links naar rechts: Eef Niezing (voorzitter TVK), Truus Oudendijk (Voedselbos), Wim Hulsbos (TVK), Kitty van der Knaap (bestuur Voedselbos) en Antoinette Wijnands (TVK. Foto: aangeleverd)