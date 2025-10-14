Energiefixers staan klaar om huurders te helpen

Aalsmeer – Met kleine aanpassingen in huis of door dingen iets anders aan te pakken, kunnen huurders veel besparen. De energiefixers van het Regionaal Energieloket staan klaar om te helpen. Tijdens het bezoek helpt de energiefixer u direct, door in uw huis energiebesparende producten te plaatsen. Bijvoorbeeld radiatorfolie achter de verwarming, een waterbesparende douchekop of tochtstrips rondom ramen en deuren.

De energiefixers nemen gratis producten ter waarde van ongeveer 70 euro mee. De gemeente betaalt dit. Het kost u dus geen moeite en geen geld. Daarnaast geven de Energiefixers u tips over hoe u uw energiekosten kunt verlagen. Energiefixers zijn herkenbaar aan hun blauwe kleding. Huurders kunnen eenvoudig een afspraak maken via de website van het Regionaal Energieloket www.regionaalenergieloket.nl/energiefixer. Telefonisch kan een afspraak gemaakt worden via 088 – 5254110. Op dit nummer kunnen huurders ook terecht voor vragen. Het aantal afspraken is beperkt, dus wacht niet te lang met het maken van een afspraak.

