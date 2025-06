Energie-actiedagen in Kudelstaart

Aalsmeer – In Kudelstaart kunnen inwoners zich drie dagen lang (17, 18 en 19 juni) voor laten lichten over energiebesparende maatregelen. Experts komen langs huizen met gratis advies en in Place2Bieb aan de Graaf Willemlaan 1 zijn allerlei activiteiten voor zowel huurders als eigenaren van woningen. In diverse buurten komen experts langs huurwoningen met energielabel B t/m G. Zij bieden gratis hulp bij kleinere energiebesparende maatregelen. Bij koopwoningen met energielabel D t/m G komen adviseurs uitleg geven over isolatie, subsidies en een collectieve inkoopactie voor glas en isolatiemaatregelen.

Inlooppunt Energie in Place2Bieb

Er is een tijdelijk Inlooppunt Energie in Place2Bieb (het jongerencentrum aan de Graaf Willemlaan 1). Hier zijn medewerkers van de gemeente en energiecoaches aanwezig. Inwoners kunnen langskomen met vragen over het verduurzamen van de woning, een offerte opvragen, een afspraak maken met een expert, meedoen met de isolatieactie en informatie opvragen over subsidies. Place2Bieb is deze dagen ook een ontmoetingspunt voor mensen die geïnteresseerd zijn in duurzaam wonen in Kudelstaart.

Samenwerken aan duurzame buurt

Dinsdagavond 17 juni is er een bijeenkomst van en voor bewoners in Place2Bieb. Het thema is samenwerken aan een duurzame buurt voor en door bewoners. Woensdagmiddag 18 juni kan de jeugd huisjes bouwen met zonnepanelen en is er een inloop voor jong en oud met een poffertjeskraam.

De Energie-Actiedagen zijn een samenwerking tussen gemeente Aalsmeer, betrokken inwoners van Kudelstaart en het Regionaal Energieloket. Doel is iedereen zo goed mogelijk helpen met energie besparen. Kom langs, laat u informeren en doe mee! Meer informatie en het volledige programma zijn te vinden op www.aalsmeer.nl/energieactiedagen.

