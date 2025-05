Ellie van Senten clubkampioen Vitac

Vinkeveen – De jaarlijkse clubkampioenschappen van de Vinkeveense tafeltennisvereniging Vitac zijn vrijdag 25 april gespeeld.

In de Willistee werd gestart in drie poules om later de nummers een in de kampioenspoule tegen elkaar te laten spelen om de felbegeerde beker. Na veel spannende partijen in de startpoules mochten Ellie van Senten, Danny Hilhorst en Oscar Riehl zich opmaken voor de eindstrijd in de kampioenspoule. Ellie en Oscar beten het spits af. In deze wedstrijd was Ellie de betere speler, zij won in drie sets.

Daarna volgde de partij tussen Danny en Oscar. Dit werd een mooie wedstrijd met veel lange rally’s. Nadat Oscar de derde set naar zich kon toetrekken, wist Danny uiteindelijk toch de winst te pakken door de vierde set met 11-8 te winnen.

De finalewedstrijd tussen Ellie en Danny werd verrassend gemakkelijk door Ellie gewonnen. Het werd een mooie partij tussen de twee favorieten, maar Danny kon dit keer geen vat krijgen op het aanvallende spel van zijn tegenstander. Ellie wist met gevarieerd spel het initiatief naar zich toe te trekken en won in drie sets (11-8, 11-4 en 11-9). Ellie van Senten werd clubkampioen van Vitac, een titel die zij zelfs voor de achtste keer wist te winnen in de laatste tien jaar.

Ellie van Senten werd clubkampioen van Vitac. Foto: aangeleverd