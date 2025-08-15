Elke dinsdag inloop voor senioren in Zuydveste

Aalsmeer – Elke dinsdag is inloop Zuydveste geopend in de Hortensialaan 55. Senioren uit de buurt zijn van harte welkom om vrijblijvend binnen te lopen, gezellig een kopje thee of koffie mee te drinken en deel te nemen aan een gevarieerd en vitaal programma.

De inloop begint om 10.00 uur met koffie of thee. Vervolgens gaat om 10.45 uur ’totaal vitaal’ van start, een actieve sessie van een uur om lijf en geest in beweging te krijgen en te houden. Deze activiteit biedt een uitstekende manier om op een laagdrempelige manier actief te blijven, zowel lichamelijk als mentaal. De combinatie van beweging, ontmoeting en ontspanning draagt niet alleen bij aan vitaliteit, maar ook aan het opbouwen van sociale contacten en het behouden van zelfvertrouwen.

Na ’totaal vitaal’ is het mogelijk om gezellig bij te praten en mee te lunchen (3,50 euro per persoon) vanaf 12.30 uur. Daarna staat wandelen op het programma, van 13.30 tot 14.00 uur de frisse lucht in en beweging in de buitenlucht. Tot slot start om 14.30 uur (tot 15.30 uur) het middagprogramma met leuke en uitdagende activiteiten, zoals muziek, geheugentraining of andere ‘breinzaken’.

Senioren die in de buurt wonen zijn van harte welkom. De inloop is vrijblijvend en laagdrempelig. Of er nu deelgenomen wordt aan ’totaal vitaal’, het wandelen of er genoten wordt van de lunch, samen wordt er een gezellige en waardevolle ochtend en middag van gemaakt.

Foto: Inloop in Zuydveste (aangeleverd).