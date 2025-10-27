Elfde van de elfde feest met De Pretpeurders

Kudelstaart – Het carnavalsseizoen staat op het punt van beginnen! Carnavalsvereniging De Pretpeurders luidt de periode traditiegetrouw in met het elfde van de elfde feest. Op zaterdag 8 november is iedereen welkom in het Dorpshuis voor de opening van het seizoen. ​Het Kudelstaartse Dorpshuis, in carnavalstermen omgedoopt tot de dorpstaveerne, opent die avond om 20.11 uur de deuren.

Het belooft een gezellige avond te worden vol muziek en uiteraard de bekendmaking van de opvolger van de huidige Prins Carnaval. Wie zwaait komende twee jaar lang de scepter in Poelgilderdam? Naast de Prins worden ook de jeugdprins en jeugdprinses bekend gemaakt. Een avond om niet te missen. De entree is gratis.

Foto: www.kicksfotos.nl