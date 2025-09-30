Eerste vaartuigenweekend in Historische Tuin

Aalsmeer – Op 10, 11 en 12 oktober organiseert Stichting Historisch Aalsmeer voor het eerst een vaartuigenweekend in de Historische Tuin. Drie dagen lang staat het museum in het teken van historische vaartuigen en alles wat hiermee te maken heeft.

Presentatie Huib de Vries

Het weekend begint op vrijdagavond met een lezing van Huib de Vries. Hij neemt het publiek mee in de historie van vaartuigen die destijds op Scheepswerf De Vlijt werden vervaardigd. De heer De Vries is een nazaat van de grondleggers van thans Koninklijke De Vries Scheepsbouw. Als archivaris van het bedrijf kent hij als geen ander de bijzondere geschiedenis van de zeil- en motorschepen, die op de scheepswerf werden gebouwd tussen 1906 en 1985. De presentatie is vrijdag 10 oktober om 19.30 uur en reserveren kan via: https://www.historischetuinaalsmeer.nl.

Diverse activiteiten

Op zaterdag en zondag bruist de Historische Tuin van de activiteiten. In het water en op de kant zijn historische vaartuigen te zien, zoals een grundel, Kagenaar, pramen en een landschuit. Bezoekers kunnen scheepsmodellen en oude buitenboordmotoren ontdekken. Een touwslager demonstreert dit oude ambacht, er zijn rondleidingen langs de vaartuigen en visser Theo Rekelhof vertelt over zijn beroep. Voor kinderen is er volop plezier met praampjes vouwen, blaasbootjeswedstrijden en Oud-Hollandse spelletjes. Het Vaartuigenweekend vindt plaats in museum Historische Tuin, gevestigd aan het Praamplein, en is te bezoeken op zaterdag 11 en zondag 12 oktober van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis voor Museumkaarthouders, donateurs en kinderen tot en met twaalf jaar, overige bezoekers betalen 6,50 euro. Kom langs en beleef hoe de varende geschiedenis van Aalsmeer tot leven komt!

Foto: Historische vaartuigen van De Vlijt (aangeleverd)