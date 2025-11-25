Eerste Max Vitaal-boekje uitgereikt

Aalsmeer – Voor het derde jaar op rij ontvangen 55-plussers in Aalsmeer en Kudelstaart het Max Vitaal-boekje. In deze activiteitengids vinden senioren een overzicht van sportieve en culturele activiteiten waarmee zij op een leuke manier in beweging kunnen komen en nieuwe mensen kunnen ontmoeten. Max Vitaal helpt inwoners om actief te blijven, op een manier die bij hen past. Senioren kunnen vrijblijvend verschillende activiteiten uitproberen bij lokale sportverenigingen, cultuurinstellingen of andere maatschappelijke organisaties. Zo ontdekken zij op een toegankelijke manier het gevarieerde aanbod in hun eigen buurt.

Max Vitaal is tot stand gekomen in samenwerking met Team Sportservice en wordt breed verspreid samen met partners zoals Participe, ESA en Zorgcentrum Aelsmeer. Veel huisartsen, fysiotherapeuten en buurthuizen hebben al een stapel boekjes klaarliggen voor iedereen die zin heeft om weer in beweging te komen.

‘De Derde Helft’

Op woensdag 19 november reikte wethouder Sybrand de Vries het eerste Max Vitaal-boekje uit aan Kees, vrijwilliger en deelnemer van De Derde Helft. Dit gebeurde in de kantine van FC Aalsmeer, waar elke woensdagmiddag een groep senioren samenkomt voor ‘De Derde Helft’, een gezellige ontmoetingsplek voor 65-plussers die graag actief blijven en nieuwe contacten willen opdoen. Elke week zorgt Tristan van der Jagt, medewerker van Ontmoetingscentrum Irene (Zorgcentrum Aelsmeer) voor een mooi en gevarieerd programma. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Meer informatie: www.aalsmeeractief.nl.

Vrijwilligers belangrijk

De wethouder moedigde de aanwezigen aan om niet alleen te kijken naar welke activiteiten zij zelf willen meedoen, maar ook waar zij misschien iets kunnen betekenen voor anderen. “Vrijwilligers zijn ontzettend belangrijk”, benadrukte hij. “Juist mensen die misschien niet meer aan alle sportieve activiteiten kunnen deelnemen, kunnen op andere manieren van grote waarde zijn. Kijk vooral wat bij je past en waar je blij van wordt – dat is het belangrijkste.”

Foto (aangeleverd): Wethouder Sybrand de Vries reikt het eerste Max Vitaal-boekje uit aan Kees, vrijwilliger bij ‘De Derde Helft’.