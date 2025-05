Eerste KudelFair met diverse lokale producten

Kudelstaart – Op zondag 18 mei wordt Dorpshuis ‘t Podium omgetoverd tot een indoor Fair met lokale ondernemers; kleine of grote creatievelingen in ambacht, eten en/of drinken. De verschillende ruimtes in het Dorpshuis vullen zich onder andere met honing, sieraden, zeep, paling, worst, houtwerk, kunst, kaarten, aardappels en nog veel meer. Bij de ruim 22 tafels kan kennis gemaakt worden met echte lokale producten, gemaakt in Kudelstaart of door een Kudelstaarter.

Buiten op het terras kan genoten worden van iets warms van de grill, een verse stroopwafel of ander lekkers. Voor de kinderen is er een speelhoekje waar gekleurd kan worden en als ze het leuk vinden (en de ouders ook) worden ze zelf ‘gekleurd’ met schmink. Ook wordt deze dag een loterij gehouden waarmee prijzen te winnen zijn die voor een groot deel gedoneerd zijn door de lokale creatievelingen.

Het team achter de KudelFair geeft in deze eerste editie vooral de Kudelstaarters een podium om hun unieke producten te laten zien, maar in het najaar zijn ook de creatievelingen uit omliggende dorpen uitgenodigd om een tafel te bemachtigen voor de tweede KudelFair. Daarnaast kunnen ook alle ondernemers en dienstverleners uit de directe omgeving zich aanmelden. Interesse of vragen? Neem dan contact op via info@inkudelstaart.nl. De eerste KudelFair op 18 mei is van 11.00 tot 16.00 uur en de toegang tot het Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg is gratis.

Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart

Maar, eerst is aanstaande zaterdag 10 mei Dorpshuis ’t Podium het decor voor de jaarlijkse veiling Kudelstaart voor Kudelstaart. Al meer dan twintig jaar zet de veiling zich in voor een levendig verenigingsleven in het dorp. De volledige opbrengst van de avond gaat naar lokale clubs, verenigingen en stichtingen, van de breiclub tot de voetbal. Er komen deze avond ruim 250 kavels onder de hamer. Er is voor ieder wat wils: groot, klein, uniek, grappig, lekker of praktisch en ideaal. Kom vooral langs, koop mooie (moederdag)cadeaus en proef de saamhorigheid in Kudelstaart. Bieden mag, genieten moet!

De veiling begint om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Alvast kijken wat er zoal te koop aangeboden wordt, kan op www.veilingkudelstaart.nl