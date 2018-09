Eerste Honey Highway in Aalsmeer

Aalsmeer – Vol enthousiasme strooiden bestuurder Adnan Tekin en directeur Joost Wagemakers van Stichting Leefomgeving Schiphol samen met Harry Brockhoff en Marcel Zandvliet van Dutch Flower Group op woensdag 5 september bloemenzaad langs de Legmeerdijk, grenzend aan het bedrijventerrein VBA-Zuid. Hier ontstaat volgend voorjaar de eerste Honey Highway rond Schiphol: een paradijs voor bijen.

Er valt nu nog niets te zien, maar op de geploegde grond van de Legmeerdijk – die schraler gemaakt is met een toplaag zand – ontstaat komend voorjaar een paradijs voor bijen. De eerste Honey Highway rond Schiphol wordt hiermee een feit. Woensdag strooiden de initiatiefnemers Dutch Flower Group en Stichting Leefomgeving Schiphol samen met Honey Highway het wilde bloemenzaad uit over 500 vierkante meter van in totaal 16.000 vierkante meter, als symbool voor de opening.

Ook DFG redt de bij

Op initiatief van Dutch Flower Group (DFG) is in samenwerking met Stichting Leefomgeving Schiphol Honey Highway Aalsmeer opgestart. Harry Brockhoff, CFO van DFG: “Als Dutch Flower Group geloven we in betrokken ondernemen, met zichtbare bijdragen aan de verbetering van de leefomgeving. Daar passen Honey Highway met haar doelstelling en Stichting Leefomgeving Schiphol binnen haar doelstelling prima bij. Daarom zochten wij ook aansluiting bij Stichting Leefomgeving Schiphol die graag meewerkt aan dit prachtige initiatief dat vanuit ons, met inwoners en de betrokken bedrijven van terrein VBA Zuid, middels de Vereniging van Eigenaren (VVE) ontstaan is.”



“Dit is een pilot en een prachtig voorbeeld van hoe een idee mooi tot uitvoering komt door de juiste samenwerkingspartners. Daarom juich ik als gedeputeerde Natuur en Schiphol dit soort initiatieven alleen maar toe. Deze pilot kunnen we breder inzetten en de Stichting Leefomgeving Schiphol ziet hier ook mogelijkheden toe. Dus ik zie dit als een mooi begin van nog meer bloemrijke bermen rondom Schiphol voor een groene, gezonde leefomgeving”, aldus Adnan Tekin.

Gezamenlijke inzet

“De wilde bloemen die kleurrijk zullen gaan bloeien blijven dat doen als we samen aandacht houden op de groei en ontwikkeling. We vragen de mensen in onze bedrijven en die op het bedrijventerrein om de bloemen, bijen en hommels in de gaten te houden bij hun ontwikkeling. Dat kan eenvoudig door de wandeling straks in de lunchpauze langs de Honey Highway te doen en met elkaar het gebied te beschermen”, aldus Marcel Zandvliet, Director Marketing & CSR van DFG. “Het maaien van de bloemen op de dijk wordt tevens aangepast op de bloeifasen van de bloemen. De bedrijven, middels de VVE, op VBA Zuid zorgen hiervoor.” De VVE en Stichting Leefomgeving Schiphol hopen via hun initiatief in Aalsmeer een positieve bijdrage te leveren aan de bijenstand in Nederland.

Honey Highway

Er is veel groen eiwitrijk raaigras voor melkproductie voor de koeien in Nederland, maar er zijn te weinig bloemen. Honey Highway is een initiatief van biologisch-dynamisch imker Deborah Post. Zij wil iets doen om bijen, hommels en vlinders te behouden en terug te brengen in Nederland. Snel en op grote schaal. Mensen hebben bijen immers nodig om de groenten en fruit te bevruchten, ze staan dus aan het begin van de voedselketen.

Door bermen van Rijkswegen, spoorrails en provinciale wegen en dijken in te zaaien met meerjarig streekeigen wild bloemenzaad met 44 soorten wordt een blijvend paradijs voor bijen gecreëerd. In toenemende mate omarmt het bedrijfsleven het initiatief van Deborah Post.