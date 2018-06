Eerste fietscursus voor statushouders in Uithoorn

Uithoorn – Vrijdag jl. is de eerste fietscursus voor statushouders gestart die Vluchtelingenwerk, RepairCafé en Videt samen hebben opgezet. Onder belangstelling van o.a. wethouder Ria Zijlstra begon het dappere groepje van zes vrouwen en een man aan hun eerste fietsles.

Met name vrouwelijke statushouders zijn niet zo mobiel als ze zouden willen zijn. Ze hebben geen rijbewijs of geen auto en kunnen vaak niet (veilig genoeg) fietsen. Hun mogelijkheden in het dagelijks leven blijven daardoor beperkt. Het zou ze enorm helpen als ze kunnen fietsen; een geschikte en gezonde manier om uit de voeten te kunnen in Uithoorn.

Vrijwilligers

Vrijwilliger Charles Couzijn geeft de lessen, geholpen door Nasséra Achahboun van Videt en Elke op ’t Root van Vluchtelingenwerk. Het RepairCafé stelt de fietsen beschikbaar en zal ze ook onderhouden tijdens de cursus. Op het schoolplein aan de Johan de Wittlaan krijgen de deelnemers in zes weken de beginselen van het fietsen bijgebracht. Daarnaast zal lesgever Charles aandacht besteden aan deelname aan het verkeer, met alle verkeersregels die daarbij komen kijken.

In de eerste les werden direct grote vorderingen geboekt. Nasséra vertelt: “Het zijn heel gemotiveerde deelnemers. Vijf van de zeven deelnemers kunnen nu al aardig goed fietsen. De overwinning in hun ogen is prachtig om te zien!” Ook Charles is opgetogen: “Het zijn echte doorzetters, en ze stralen helemaal!”

Extra lesgevers zijn welkom. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Elke Op ’t Root van Vluchtelingenwerk (eoptroot@svaz.nl) en Nasséra Achahboun van Videt (nassera@videt-uithoorn.nl). Ook deelnemers kunnen zich bij hen aanmelden voor informatie over een volgende cursus.