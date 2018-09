Eerste en derde prijs voor Sjoelclub Aalsmeer

Aalsmeer – Zaterdag 15 september hebben zes leden van Sjoelclub Aalsmeer meegedaan aan het trio-koppelen in Den Helder. Er werden per team 4 x 10 bakken gegooid en de winnaars in de A-Klasse waren drie dames uit Aalsmeer: Petra en Elisa Houweling en moeder Marry Verhoeven.

Met een gemiddelde van 137,23 bleven ze Cock Tukker, Joke Schagen (2 x Aalsmeer) en Alex Pietersen (EASV) bijna 1 punt voor (136,30 gemiddeld). De familie van Tiem (vader Leo, moeder Mary en zoon Tim), van wie Tim van Tiem sinds dit seizoen uitkomt voor Sjoelclub Aalsmeer, werd derde met 135,28 gemiddeld.

NK voor teams

Vrijdag 5 oktober is de eerste Interclubavond en zaterdag 20 oktober staat het NK Teams op het programma. De eerstvolgende eigen competitieavond van Sjoelclub Aalsmeer is op donderdag 4 oktober. Om 20.00 uur wordt er gestart in het Dorpshuis in Kudelstaart.

Sjoelers welkom

Nieuwe leden zijn uiteraard ook van harte welkom. Per avond worden er 2 x 10 bakken gesjoeld, die meetellen voor de competitie. Er wordt in vier verschillende klassen gesjoeld, dus ieder op zijn of haar eigen niveau. Ook sjoelen? Belangstellenden zijn welkom op 4 oktober in het Dorpshuis. Van tevoren aanmelden kan via de website www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Foto: Van links naar rechts Marry Verhoeven, Petra en Elisa Houweling.