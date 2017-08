Cor Scholte Trofee voor Bar Adelhof

De Ronde Venen – Afgelopen week werd er voor de eerste keer gespeeld om de Cor Scholte Trofee. De eerste partij was die tussen Ed van de Schaft (Ba3) en Eric Verlaan (Ba1). Edwin startte goed en daar bleef Eric wat bij achter. Gedurende de partij kwam Eric beter in zijn spel en zo werd het weer een spannend slot. Hierin lieten beide spelers kansen op de winst liggen maar Eric trok toch aan het langste eind. Daar was het de beurt aan Anne Beeker (Ba1) en Arie Engel (Ba3). Arie speelde, zowel in de aanval als in de verdediging een hele sterke partij en gaf Anne eigenlijk geen kans om in de wedstrijd te komen en won de partij ruim.

Wisselend

Daarna waren Stefan Vos (Ba3) en Richard van Kolck (Ba1) aan de beurt. Een wisselende partij waarin beide spelers mooie series maakten maar ook de nodige kansen lieten liggen. Stroefheid aan het begin van het seizoen misschien? Beide spelers kwamen allebei ook heel dicht bij de eindstreep maar ook daar lieten zij beide weer kansen op de winst liggen. Stefan was toch degene die de laatste carambole als eerste maakte en daarmee de winst binnensleepte. Door tweemaal winst en een klein verlies had, voor het begin van de partij tussen Richard Schreurs (Ba1) en Pim de Jager (Ba3), Bar Adelhof al 7 punten voorsprong, voor Richard het teken dat hij zelfs flink gas moest geven en niet veel weg mocht geven. Dat lukt helaas voor Bar Adelhof 1 niet.

Pim

Pim bleef keurig zijn caramboles maken en was al snel het punt voorbij dat de wedstrijdwinst Bar Adelhof 3 niet meer kon ontgaan. Richard kwam naar het einde van de partij nog wel op stoom maar dat was eigenlijk te laat en Pim pakte ook nog de winst in de partij. Einduitslag Bar Adelhof 1- Bar Adelhof 3 34-45 en daarmee is Bar Adelhof 3 de eerste winnaar van de Cor Scholte trofee . De bijbehorende beker werd ter plekke uitgereikt door de voorzitter van de Biljartfederatie, Piet Best.