Eerste burendag in Dorpshaven

Aalsmeer – Zaterdag 27 september is de eerste burendag gehouden in Dorpshaven sinds deze wijk nu zeven jaar bestaat. Onder het genot van een hapje en een drankje kwamen meer dan vijftig buurtgenoten samen. Er konden spelletjes worden gedaan en voor de kinderen was er een springkussen. Dit alles werd mede mogelijk gemaakt door Participe Amstelland. Een prachtig initiatief van het Oranjefonds om burendag te vieren en elkaar beter te leren kennen.

De kans is groot dat de buurtjes uit Dorpshaven in 2026 weer burendag gaan vieren. En ze raden andere straten en buurten uit om de jaarlijkse burendag te gaan vieren met elkaar. Het vergroot de saamhorigheid, verkleind eenzaamheid en is ook ‘gewoon’ heel gezellig!

Foto: De buurtjes uit Dorpshaven (aangeleverd).

