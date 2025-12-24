Een ‘slimme’ maatregel of niet…

Aalsmeer – Teneinde de snelheid van het auto- en motorverkeer af te remmen werd onlangs gekozen en besloten om een ‘hobbel’ in de weg aan te brengen vóór de rotonde in de Ophelialaan. Op zich een goed idee, maar of het echt zo’n ‘slimme’ verkeersremmende maatregel is…

Waar namelijk niet over is nagedacht, is dat dit plateau alleen over het gedeelte is geplaatst in de weg die bestemd is voor auto’s en motoren en niet over de naastgelegen fietspaden die elk zo’n anderhalve meter breed zijn.

Hierdoor worden auto- en motorrijders als het ware uitgenodigd om deze beide fietspaden aan weerszijden van de weg te gebruiken, zo de hobbel kunnen vermijden en dus ook geen snelheid verminderen maar die eerder opvoeren en dat gebeurt regelmatig.

Bovendien – en is het ergste van alles – komen hierdoor nu fietsers in gevaar en is het wachten op een volgende aanrijding of erger. Een oplossing voor alle weggebruikers zou kunnen zijn de hobbel aan beide zijden te verlengen tot de trottoirranden.

Foto: De ‘hobbel’ in de Ophelialaan (foto redactie).