Ecologisch onderzoek provincie langs N231

Aalsmeer – De provincie Noord-Holland onderzoekt in de week van 15 tot 19 december de aanwezigheid van bepaalde soorten vogels, vleermuizen en vlinders langs de N231-Zuid in Aalsmeer. Overdag inspecteren twee ecologen de bomen in de bermen langs de weg. Zij doen hun onderzoek met verrekijkers en een endoscoop. De ecologen bekijken of er nesten van jaarrond beschermde vogels, vleermuisverblijfplaatsen en overwinteringsplekken van de vlinder ‘grote vos’ langs de weg zijn. Dit zijn beschermde soorten in Nederland. In de Omgevingswet staat dat deze soorten niet gedood of verstoord mogen worden en verblijfplaatsen van deze soorten mogen niet vernield worden. En dit vindt de provincie ook belangrijk.

Vleermuizen, vogels en vlinders

In de bomen rond de N231 kunnen holtes zitten waar vleermuizen in verblijven en nesten zitten waar roofvogels in broeden. Daarnaast kan de vlinder ‘grote vos’ deze bomen gebruiken om in te overwinteren of om voort te planten. Wanneer dit wordt gevonden, wordt in de lente en de zomer verder onderzoek gedaan. Als dan blijkt dat deze beschermde soorten inderdaad aanwezig zijn, wordt onderzocht hoe rekening met deze soorten gehouden kan worden. Dit kan bijvoorbeeld door de manier van werken of het ontwerp aan te passen.

Groot onderhoud N231

Het onderzoek is nodig voor het nieuwe ontwerp van dit weggedeelte. De Noordzuidroute (N231) tussen de brug van Vrouwenakker en de Legmeerdijk (N231) tot de kruising bij N196 Koningin Màximalaan en Burgemeester Kasteleinweg is toe aan groot onderhoud.

Het asfalt, mogelijk inclusief de fundering, en verschillende verkeerslichten moeten worden vervangen. Op die manier kunnen de weg en de kruisingen weer jaren mee.

Doorstroming verbeteren

Ook wil de provincie Noord-Holland de verkeersveiligheid en doorstroming op de kruisingen van de N231 met de Bachlaan en Mijnsherenweg verbeteren. Daarnaast moet het fietspad langs de weg verbeterd worden. De provincie werkt hiervoor aan het voorlopig ontwerp samen met de Vervoerregio Amsterdam (VRA) en de gemeente Aalsmeer. Meer informatie over het project is te vinden op www.noord-holland.nl/n231zuid.

Weggebruikers en omwonenden met vragen kunnen contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via telefoonnummer: 0800-020 0600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Foto: Kruising Legmeerdijk (N231) met de Bachlaan. Foto: Provincie Noord-Holland.