Duurzame Huizen Route: Voor ideeën en inspiratie

Aalsmeer – Op de zaterdagen 1 en 8 november openen huiseigenaren die hun woning verduurzaamd hebben hun deuren voor bezoekers. Inwoners kunnen zich aanmelden voor een bezoek waarbij bewoners hun huis laten zien. Ze vertellen over de keuzes die zij hebben gemaakt en hoe het resultaat hen nu bevalt. Ga ook langs bij één van de woningen in Aalsmeer, Kudelstaart en omgeving en doe ideeën op. Sta je op het punt je huis te verbouwen? Wel al eens nagedacht over het isoleren van de woning of het aanschaffen van zonnepanelen? Tijdens de Duurzame Huizen Route kan inspiratie opgedaan worden bij andere huiseigenaren die voorgingen. Zij kunnen vertellen welke keuzes ze maakten, hoe de verbouwing ging en vragen over comfort en kosten beantwoorden.

42 woningen in Aalsmeer

De Nationale Duurzame Huizen Route vindt plaats in heel Nederland. Meer dan 340 huiseigenaren openen op 1 en 8 november hun deuren. In Aalsmeer en omgeving (tot maximaal 25 kilometer afstand) kunnen 42 woningen bezocht worden. Bekijk alle open huizen, tijden en aanmeldmogelijkheden op www.duurzamehuizenroute.nl/open-dagen

Echte ervaringen

Tijdens een bezoek worden niet alleen de successen verteld, maar ook over wat bewoners achteraf anders zouden doen. Hoe de maatregelen in huis eruitzien en werken worden getoond en huiseigenaren vertellen ook over de afwegingen en keuzes die zij maakten. Zoals het aantal zonnepanelen, een infraroodpaneel als verwarming op de badkamer, extra bodemisolatie in combinatie met vloerisolatie, hoe een goede uitvoerende partij te kiezen, enzovoorts. Vraag ook om tips, bijvoorbeeld over slimmer gebruikmaken van zelf opgewekte zonne-energie. Het verduurzamen van je huis heeft veel voordelen, zoals meer comfort, een lagere energierekening, en een hogere woningwaarde.

Subsidies voor verduurzaming

Ook zijn er subsidies beschikbaar, zowel van de Rijksoverheid, als vanuit de Gemeente Aalsmeer (voor slecht geïsoleerde woningen). Kijk voor meer informatie op www.regionaalenergieloket.nl/aalsmeer en op www.aalsmeer.nl/duurzaamheid. Naast de open dagen, kunnen inwoners het hele jaar door huizenprofielen zien op de website van de Duurzame Huizen Route. Huiseigenaren plaatsen foto’s en geven informatie over genomen maatregelen. Via de website kunnen ook vragen gesteld worden. Huiseigenaren mogen natuurlijk ook hun eigen woning aanmelden om en zo buren te helpen bij verduurzaming! De Gemeente ondersteunt dit initiatief. Kijk op: www.duurzamehuizenroute.nl/aalsmeer

Foto: Klimaatburgemeester Theo Bergonje en Maartje de Meer, adviseur energietransitie bij de gemeente Aalsmeer, nodigen inwoners uit voor de Duurzame Huizen Route. Foto: Gemeente Aalsmeer

