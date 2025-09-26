Duurzame doppers voor leerlingen basisscholen

Aalsmeer – Leerlingen van groep 3 van de basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart hebben allemaal een duurzame waterfles gekregen. De Doppers werden uitgedeeld op basisschool ‘De Brug’ door wethouders Bart Kabout (Jeugd & Onderwijs) en Sybrand de Vries (Duurzaamheid).

Druppie, hét symbool voor water drinken, was ook dit jaar van de partij. Op het schoolplein konden de kinderen bij een speciale waterbar verschillende soorten water proeven. De herbruikbare waterflessen zijn bedoeld om het drinken van water te stimuleren en het gebruik van plastic flesjes uit te bannen.

Gezondste dorstlesser

Bovendien is water drinken leuk, lekker en makkelijk. Gezond, duurzaam en leerzaam. Het is belangrijk om kinderen op jonge leeftijd al de gewoonte van water drinken mee te geven, vindt de gemeente. “Met deze flesjes helpen we kinderen om elke dag een gezonde keuze te maken”, zegt wethouder jeugd & onderwijs Bart Kabout. “En daarnaast leren kinderen zo ook dat ze met kleine, bewuste keuzes al duurzaam bezig kunnen zijn”, vult wethouder duurzaamheid Sybrand de Vries aan.

Drink Water Week

De Doppers werden op Nationale Kraanwaterdag uitgedeeld in de zesde Drink Water Week van JOGG Aalsmeer. JOGG Aalsmeer gaat voor een gezonde jeugd en een gezonde toekomst in samenwerking met gemeente Aalsmeer, zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, Albert Heijn, Jumbo Aalsmeer, GGD Amsterdam en Team Sportservice Aalsmeer.

Foto: De kinderen van groep 3 van De Brug met Druppie en de wethouders Bart Kabout en Sybrand de Vries. Foto: Gemeente