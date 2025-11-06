Dutch Flower Awards 2025 uitgereikt

Aalsmeer – Tijdens de 23e editie van de Dutch Flower Awards maakte Marcel Zandvliet, CMO|CSO van Dutch Flower Group (DFG), de winnaars bekend. Het thema van dit jaar, ‘Impact – Building sustainable impact together’, benadrukt de gezamenlijke ambitie van DFG en haar partners om samen koers te zetten richting een duurzame toekomst. Voorafgaand aan de uitreiking bezochten inkopers van verschillende DFG-bedrijven de negen genomineerde kwekers om hun bijdrage aan het thema vast te leggen. Deze vooruitstrevende kwekers laten zien hoe duurzaamheid in de praktijk wordt gebracht en delen hun plannen om ook in de toekomst duurzame impact te blijven maken. Het thema sluit bovendien naadloos aan bij de Impact2030-duurzaamheidsstrategie van DFG, waarin visie wordt omgezet naar actie.

Feestelijke ceremonie

Tijdens de uitreiking werden de kwekers in het zonnetje gezet. De spanning bouwde zich op tijdens de feestelijke ceremonie op de Trade Fair Aalsmeer, waar honderden partners en relaties van DFG aanwezig waren om dit bijzondere moment mee te beleven. Samen werd stilgestaan bij de belangrijke rol die kwekers spelen in het realiseren van duurzame vooruitgang binnen de sierteeltsector. De Dutch Flower Awards werden uitgereikt in drie categorieën. Kwekerij Vicini werd verkozen tot winnaar in de categorie Bloemen. De Award in de categorie Planten ging naar Ovata, en Tambuzi uit Kenia werd uitgeroepen tot winnaar in de categorie Buitenlandse Leveranciers.

Mijlpalen en blik vooruit

Voorafgaand aan de uitreiking gaf Jan van Dam, CEO van DFG, een update over recente ontwikkelingen en de belangrijkste mijlpalen van Dutch Flower Group van het afgelopen jaar. Voor 2025 wordt een omzet van 2,3 miljard verwacht, vergelijkbaar met vorig jaar. In zijn speech benadrukte Jan van Dam de waarde van samenwerking binnen de keten: “De kracht van onze sector ligt in partnerschap. Alleen door samen te werken met onze kwekers, leveranciers en klanten, kunnen we blijven innoveren, onze duurzame ambities waarmaken en samen bouwen aan een toekomstbestendige sierteeltsector.”

Foto: De winnaars van de Dutch Flower Awards 2025 op het podium met het Executive Committee van Dutch Flower Group. Foto credits: Fotomel.nl