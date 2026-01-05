Duo-lijsttrekkerschap GroenLinks/PvdA

Aalsmeer – GroenLinks/PvdA Aalsmeer gaan de komende gemeenteraadsverkiezingen van 2026 in met een uniek concept namelijk met een duo-lijsttrekkerschap. Dat is woensdag 17 december besloten tijdens een Algemene Leden Vergadering. Het is een bijzonder moment: voor het eerst kiest de afdeling voor twee lijsttrekkers die als één team, zij aan zij, de campagne gaan leiden. Jelle Buisma en Ronald Fransen zijn vanaf nu het gezicht van deze beweging. Samen zijn ze de lijsttrekkers.

Het besluit is het resultaat van jarenlange samenwerking tussen GroenLinks en PvdA in Aalsmeer. In deze periode groeide het besef dat echte vooruitgang begint bij samen. Dat sociale rechtvaardigheid en klimaatrechtvaardigheid elkaar nodig hebben. Dat politiek niet alleen bestaat uit standpunten en plannen, maar uit mensen die elkaar vinden, vertrouwen, steunen en versterken. Samen staat voor de gedeelde overtuiging dat verandering begint wanneer mensen elkaar opzoeken. Dat is de basis waarop dit duo-lijsttrekkerschap rust.

Eén koers

De twee lijsttrekkers gaan, net als de partijen landelijk, vanuit verschillende kwaliteiten één koers vertegenwoordigen. Wie gelooft in een eerlijk, groen, sociaal én klimaatrechtvaardig Aalsmeer kan op 18 maart 2026 voor deze koers kiezen. Een koers die past bij het verhaal dat GroenLinks/PvdA willen uitdragen: een Aalsmeer dat je samenbouwt — met oog voor betaalbaar wonen als fundament van de dorpsgemeenschap, voor zorg en leefbaarheid, en voor de rust die onder druk staat door Schiphol.

Samen dicht bij mensen

Het verkiezingsprogramma, dat in november is vastgesteld, sluit hier volledig op aan. Het schetst een Aalsmeer waarin iedereen mee kan doen, waarin wonen weer bereikbaar wordt, waarin sociale rechtvaardigheid en klimaatrechtvaardigheid hand in hand gaan, en waarin de politiek dichtbij mensen staat.Samen betekent voor de beweging ook: samen met inwoners. Het duo wil bouwen aan een Aalsmeer waarin iedereen kan meedoen, meepraten en zich gehoord voelt: precies zoals het nieuwe programma voor ogen heeft.

In januari organiseert GroenLinks/PvdA verschillende bijeenkomsten waarin inwoners en leden met het duo in gesprek kunnen gaan over de koers voor de komende jaren. Ook wordt dan de volledige kandidatenlijst gepresenteerd. Met het besluit van 17 december maken de leden duidelijk dat politiek in Aalsmeer niet draait om individuen, maar om verbondenheid. Om het bundelen van krachten. De beweging kiest voor een toekomst waarin samen niet alleen de norm is, maar het vertrekpunt: in visie, in houding en in leiderschap.

Foto: De leden en lijsttrekkers van GroenLinks/PvdA Aalsmeer (aangeleverd)