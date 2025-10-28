Dubbele snert (rit en weer) voor Solexvrienden

Kudelstaart – Wind en regen trotseerden ze, de ruim dertig deelnemers aan de tourrit van de Solexvrienden Kudelstaart en De Kwakel tijdens de laatste rit van 2025 op zaterdag 25 oktober. Traditioneel is dit de snertrit. Een aanduiding die nu dubbelop ging: snertweer en snert eten. Toch werd met veel plezier en enthousiasme een mooie rit gereden. Natuurlijk hielp daarbij dat er halverwege een stop was waar een verwarmend drankje geschonken werd. Na 40 kilometer kwamen de rijders aan bij Cactuskwekerij Ubink. Hier was een boeiende rondleiding met veel uitleg van directielid Edwin. Vervolgens ging het naar de buren: Orchideeënkwekerij Scholte & Zn. Daar had Garry de snert en roggebrood met spek al klaar staan. Toen de borden en de pannen leeg waren, was ook hier weer een mooie rondleiding met veel uitleg, welke gegeven werd door vader Kees. Onder de indruk van (en vermoeid door) alles wat gezien, gehoord, gegeten en gedronken was vonden sommigen dat het tijd was voor een dutje thuis. Anderen gingen, onder aanvoering van de Zoomerboys, die dit keer ook weer present waren, nog even naar Kudelstaart voor een uitgebreide evaluatie.

Nu krijgen de solexen een onderhoudsbeurt en gaan de meesten, dik in het vet en onder de dekens, in winterslaap. Om dan volgend jaar weer present te zijn bij de nieuwe ritten van de Solexvrienden.

Foto: Halverwege even een stop voor een drankje (foto aangeleverd).